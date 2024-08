Bratislava 10. augusta (TASR) - Správny súd v Bratislave odstraňuje bariéry pre zdravotne znevýhodnených občanov. Po novom disponuje modifikovanými pomôckami pre sluchovo aj zrakovo postihnutých. Ide konkrétne o poučenie o procesných právach a povinnostiach, ktoré je vypracované v braillovom písme a umiestnené pred každou pojednávacou miestnosťou. Súdna rada SR na to poukázala na svojom webe.



Súd má tiež každú pojednávaciu miestnosť, podateľňu aj infocentrum prispôsobené potrebám sluchovo postihnutých občanov prostredníctvom zariadenia na prenos zvuku.



Predsedníčka Súdnej rady Marcela Kosová tieto kroky oceňuje. "Správny súd v Bratislave prijal opatrenia, ktoré aspoň z časti uľahčujú život sluchovo a zrakovo postihnutým ľuďom. Vďaka tomu sa zabezpečí rovnaký a spravodlivý prístup k informáciám. Prispieva to k odstraňovaniu bariér v komunikácii so súdom v prípade zdravotne znevýhodnených osôb, čo je krok vpred aj pre slovenské súdnictvo ako také," zhodnotila.