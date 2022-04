Zamestnanci súdu v Dolnom Kubíne: Súd je obeťou politických obchodov

Dolný Kubín 22. apríla (TASR) – Okresný súd (OS) v Dolnom Kubíne sa podľa jeho zamestnancov stal obeťou politických obchodov. Tvrdia to na základe vyjadrení niektorých politikov v debatách o súdnej mape. Nesúhlasia s tým, aby sa sídelným súdom pre oblasť Oravy stalo Námestovo. Považujú to za neefektívne a nelogické. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré predložili na piatkovej tlačovej konferencii v Dolnom Kubíne.



Zachovanie Okresného súdu v Námestove má podľa nich žiadať poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Má tým podmieňovať svoje hlasovanie za súdnu mapu. Šeliga je rodákom z okresu Námestovo. "Je na mieste si položiť otázku, či si politici uvedomujú, aký dosah na verejné financie bude mať takéto rozhodnutie," uviedli zamestnanci v stanovisku, ktoré prezentoval riaditeľ správy Okresného súdu Dolný Kubín Ondrej Kozlík.



Argumentujú dobrým technickým stavom budovy, lepšou dopravnou dostupnosťou aj počtom obyvateľov žijúcich v meste, ktorý je násobne vyšší ako v Námestove. "Vytvorenie aspoň porovnateľných podmienok, akými v súčasnosti disponuje OS Dolný Kubín, si na súde v Námestove bude vyžadovať vysoké finančné investície, ktoré by mohli byť efektívne využité na iné nevyhnutné účely," skonštatovali pracovníci súdu.



Podporuje ich prednosta dolnokubínskeho Okresného úradu Pavol Ľorko, predseda OS v Dolnom Kubíne Rastislav Plutinský či primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. "Dúfal som, že výsledkom reformy bude kvalitnejšia justícia. Namiesto dobrých a systémových riešení sme však svedkami politických bojov a obchodov a niektorí predstavitelia nášho štátu sa tým dokonca vôbec netaja. Neviem, či práve toto je ten správny spôsob, akým chceme zdvihnúť dôveryhodnosť našich inštitúcií," povedal primátor.



Plutinský zdôraznil, že pri reforme nemá ísť len o "nejaké preloženie tabúľ na budovách súdov". Ponechaním sídla v Dolnom Kubíne sa podľa jeho slov môže očakávať zvýšenie rýchlosti konania a úbytok tzv. reštančných vecí na celej Orave. Zachovanie OS v Dolnom Kubíne podporilo aj Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.