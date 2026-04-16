Súd v kauzách Donovaly a Báč pokračuje čítaním výsluchov svedkov

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauzách Donovaly a Báč pokračuje vo štvrtok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) čítaním výpovedí svedkov a listinných dôkazov z trestného spisu. TASR to uviedla hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová.

Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š. Pôvodne boli obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.

Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.

Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur. Na minuloročnom októbrovom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný, rovnako tak aj ďalší spoluobžalovaní.
Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?