Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. júl 2026Meniny má Ivan
< sekcia Regióny

Súd v kauze Kuciak pokračuje prehrávaním hovorov Mariana K. z väzby

.
Na snímke Marian K. prichádza v sprievode príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na súdne pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v utorok 23. júna 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch v júni.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pezinok 8. júla (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku prehrávaním telefonátov obžalovaného Mariana K. z väzby. V budove súdu je prítomný aj svedok Peter Tóth, keďže je plánované odstraňovanie rozporov v jeho výpovediach.

Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch v júni. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.

Obžalovaný Marian K. na stredajšom hlavnom pojednávaní odmietol, že je krstným otcom dcéry obžalovanej Aleny Zs. „Poprosila ma, aby som odviezol jej dcéru z lyžiarskeho výcviku na Martinských holiach. Keďže nie som rodinný príslušník, tak učiteľka vyžadovala nejaké prepojenie, vzťah s dcérou Aleny Zs. Vtedy Alena Zs. povedala, že pO dcéru príde krstný otec,“ povedal.

Okrem iných sa prehrával aj hovor Mariana K. s Tóthom z 1. októbra 2018 o 11.38 h. Marian K. bol v tom čase vo väzbe vo veci televíznych zmeniek. Tótha sa pýtal najskôr na súkromné veci. Potom svedok ozrejmil Marianovi K. dátum 25. januára 2018, keď mali byť odovzdané hárky na založenie politickej strany Cieľ. Obžalovanému vtedy svedok povedal, že sa nachádza v krčme.

„Predpokladám, že v tom čase som mohol byť na stretnutí so Zurianom,“ ozrejmil Tóth. Na júnovom hlavnom pojednávaní svedok hovoril, že po tom, ako sa rozhodol spolupracovať s políciou, absolvoval najskôr stretnutie s vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom. Nevylučuje však, že toto stretnutie sa mohlo uskutočniť 2. októbra 2018. Zopakoval, že prvýkrát vypovedal v piatok 5. októbra 2018.

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
.

Neprehliadnite

IDETE NA TURISTIKU DO HÔR? V týchto lokalitách môže byť silný vietor

Kuffa: Ak mi pri vládnej pripomienke nedá EK za pravdu, odstúpim

Program osemfinále MS v noci z utorka 7. na stredu 8. júla

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda