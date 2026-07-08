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Súd v kauze Kuciak pokračuje prehrávaním hovorov Mariana K. z väzby
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch v júni.
Autor TASR,aktualizované
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Pezinok 8. júla (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov pokračuje v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku prehrávaním telefonátov obžalovaného Mariana K. z väzby. V budove súdu je prítomný aj svedok Peter Tóth, keďže je plánované odstraňovanie rozporov v jeho výpovediach.
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch v júni. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
Obžalovaný Marian K. na stredajšom hlavnom pojednávaní odmietol, že je krstným otcom dcéry obžalovanej Aleny Zs. „Poprosila ma, aby som odviezol jej dcéru z lyžiarskeho výcviku na Martinských holiach. Keďže nie som rodinný príslušník, tak učiteľka vyžadovala nejaké prepojenie, vzťah s dcérou Aleny Zs. Vtedy Alena Zs. povedala, že pO dcéru príde krstný otec,“ povedal.
Okrem iných sa prehrával aj hovor Mariana K. s Tóthom z 1. októbra 2018 o 11.38 h. Marian K. bol v tom čase vo väzbe vo veci televíznych zmeniek. Tótha sa pýtal najskôr na súkromné veci. Potom svedok ozrejmil Marianovi K. dátum 25. januára 2018, keď mali byť odovzdané hárky na založenie politickej strany Cieľ. Obžalovanému vtedy svedok povedal, že sa nachádza v krčme.
„Predpokladám, že v tom čase som mohol byť na stretnutí so Zurianom,“ ozrejmil Tóth. Na júnovom hlavnom pojednávaní svedok hovoril, že po tom, ako sa rozhodol spolupracovať s políciou, absolvoval najskôr stretnutie s vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom. Nevylučuje však, že toto stretnutie sa mohlo uskutočniť 2. októbra 2018. Zopakoval, že prvýkrát vypovedal v piatok 5. októbra 2018.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch v júni. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
Obžalovaný Marian K. na stredajšom hlavnom pojednávaní odmietol, že je krstným otcom dcéry obžalovanej Aleny Zs. „Poprosila ma, aby som odviezol jej dcéru z lyžiarskeho výcviku na Martinských holiach. Keďže nie som rodinný príslušník, tak učiteľka vyžadovala nejaké prepojenie, vzťah s dcérou Aleny Zs. Vtedy Alena Zs. povedala, že pO dcéru príde krstný otec,“ povedal.
Okrem iných sa prehrával aj hovor Mariana K. s Tóthom z 1. októbra 2018 o 11.38 h. Marian K. bol v tom čase vo väzbe vo veci televíznych zmeniek. Tótha sa pýtal najskôr na súkromné veci. Potom svedok ozrejmil Marianovi K. dátum 25. januára 2018, keď mali byť odovzdané hárky na založenie politickej strany Cieľ. Obžalovanému vtedy svedok povedal, že sa nachádza v krčme.
„Predpokladám, že v tom čase som mohol byť na stretnutí so Zurianom,“ ozrejmil Tóth. Na júnovom hlavnom pojednávaní svedok hovoril, že po tom, ako sa rozhodol spolupracovať s políciou, absolvoval najskôr stretnutie s vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom. Nevylučuje však, že toto stretnutie sa mohlo uskutočniť 2. októbra 2018. Zopakoval, že prvýkrát vypovedal v piatok 5. októbra 2018.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.