Súd: V kauze Mýtnik prišli s rozhodnutím, že posudok ÚSI je nezákonný

Banská Bystrica 4. decembra (TASR) - Výsluchom opätovne predvolaných kľúčových svedkov, podnikateľa Michala Suchobu a bývalej konateľky firmy Allexis Jany Rovčaninovej, pokračuje v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces v kauze Mýtnik, ktorý sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS). Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v nej čelí šesť osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef B. a jeho syn.



Obaja prišli na hlavné pojednávanie s právoplatným rozhodnutím ministerstva spravodlivosti (MS), ktoré konštatovalo závažné pochybenia pri vypracovaní znaleckého posudku Ústavom súdneho inžinierstva (ÚSI) v Žiline. Mal za to dostať pokutu 400 eur.



Ako vysvetlil Jozef B. ml., práve týmto posudkom obžaloba preukazuje, že došlo k porušovaniu povinností pri správe cudzieho majetku, respektíve k machinácii pri verejnom obstarávaní. Opiera oň tvrdenie, že informačné systémy, obstarané FS, boli predražené o viac ako 45 miliónov eur. Podľa neho ŠTS by nemal tento znalecký posudok brať do úvahy, pretože je nepreskúmateľný a nezákonný.



"Orgány činné v trestnom konaní nevyprodukovali žiadny iný dôkaz o údajne spôsobenej škode. Vzhľadom na to, že jediný znalecký posudok obžaloby je nepreskúmateľný a podľa ministerstva spravodlivosti nezákonný, ŠTS naň nesmie prihliadať, čoho sa vyslovene dožadujeme," doplnil obhajca Michal Mandzák.



Dodal, že bez toho, aby bola ustálená výška údajnej škody alebo prospechu, nemožno hovoriť o tom, že by došlo k trestnému činu. Očakávajú preto, že ŠTS prijme oslobodzujúci rozsudok.



Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku.



Proces sa začal v októbri v roku 2022 a obžalobe v ňom čelí šesť osôb, okrem Jozefa B. a jeho syna aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S.