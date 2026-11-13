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Súd v Námestove prijal obžalobu aj na predsedu Košického kraja
Kauza označovaná ako „Valentín“ sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a Správu ciest KSK v rokoch 2020 - 2021.
Autor TASR
Námestovo 13. novembra (TASR) - Okresný súd (OS) Námestovo prijal obžalobu v trestnej veci, v ktorej je medzi obvinenými aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav T. Uznesenie z októbra sa týka piatich fyzických a dvoch právnických osôb. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.
Kauza označovaná ako „Valentín“ sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a Správu ciest KSK v rokoch 2020 - 2021.
Uznesenie nenadobudlo právoplatnosť z dôvodu, že stále nebolo doručené jednému obvinenému a jednému poškodenému a tiež z dôvodu, že voči uzneseniu boli podané sťažnosti. „Sťažnosť voči uzneseniu podali všetci obvinení, a to osobne, prípadne prostredníctvom svojich obhajcov,“ spresnila hovorkyňa.
Nadriadený súd sa zatiaľ sťažnosťami nezaoberal. Okresný súd Námestovo mu ich dosiaľ nepredložil, keďže uznesenie nebolo doručené všetkým stranám konania. „Ďalší procesný postup bude ustálený po rozhodnutí nadriadeného súdu o sťažnostiach,“ doplnila hovorkyňa.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal vlani v júli obžalobu na päť fyzických osôb a dve právnické osoby za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške 553.953 eur. V prípade predsedu KSK, ktorý vinu odmieta, sa obvinenie týka ovplyvňovania špecifikácie pri obstaraní štyroch vozidiel značky Tatra. Obvinení boli aj podnikateľ Richard R., bývalý generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton T. a ďalšie dve osoby.
Prokurátor pôvodne podal obžalobu na košický mestský súd. O tom, že v trestnej veci bude rozhodovať OS Námestovo, rozhodol Najvyšší súd (NS) SR v januári 2026 na základe námietok zaujatosti sudcov košického mestského, ako aj krajského súdu. Dôvodom námietok bolo, že jeden zo skupiny obvinených je bratom košického krajského sudcu. Svoju zaujatosť vlani vyjadrili všetci sudcovia trestnoprávneho úseku košického mestského, ako aj odvolacieho súdu. Trestná vec bola následne 20. marca postúpená na konanie OS Námestovo. O riadnych opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam tohto OS je príslušným rozhodovať Krajský súd v Žiline.
Kauza označovaná ako „Valentín“ sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a Správu ciest KSK v rokoch 2020 - 2021.
Uznesenie nenadobudlo právoplatnosť z dôvodu, že stále nebolo doručené jednému obvinenému a jednému poškodenému a tiež z dôvodu, že voči uzneseniu boli podané sťažnosti. „Sťažnosť voči uzneseniu podali všetci obvinení, a to osobne, prípadne prostredníctvom svojich obhajcov,“ spresnila hovorkyňa.
Nadriadený súd sa zatiaľ sťažnosťami nezaoberal. Okresný súd Námestovo mu ich dosiaľ nepredložil, keďže uznesenie nebolo doručené všetkým stranám konania. „Ďalší procesný postup bude ustálený po rozhodnutí nadriadeného súdu o sťažnostiach,“ doplnila hovorkyňa.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal vlani v júli obžalobu na päť fyzických osôb a dve právnické osoby za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške 553.953 eur. V prípade predsedu KSK, ktorý vinu odmieta, sa obvinenie týka ovplyvňovania špecifikácie pri obstaraní štyroch vozidiel značky Tatra. Obvinení boli aj podnikateľ Richard R., bývalý generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton T. a ďalšie dve osoby.
Prokurátor pôvodne podal obžalobu na košický mestský súd. O tom, že v trestnej veci bude rozhodovať OS Námestovo, rozhodol Najvyšší súd (NS) SR v januári 2026 na základe námietok zaujatosti sudcov košického mestského, ako aj krajského súdu. Dôvodom námietok bolo, že jeden zo skupiny obvinených je bratom košického krajského sudcu. Svoju zaujatosť vlani vyjadrili všetci sudcovia trestnoprávneho úseku košického mestského, ako aj odvolacieho súdu. Trestná vec bola následne 20. marca postúpená na konanie OS Námestovo. O riadnych opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam tohto OS je príslušným rozhodovať Krajský súd v Žiline.