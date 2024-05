Súd v Prievidzi sa bude zaoberať kauzou výbuchu v bani Handlová

Prievidza 16. mája (TASR) - Okresný súd (OS) v Prievidzi sa bude opätovne zaoberať kauzou tragického výbuchu v bani v Handlovej z augusta 2009. Hlavné pojednávanie s obžalovanými vytýčil na 19. júna. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webe.



"Na hlavnom pojednávaní bude oboznámené uznesenie, ktorým odvolací súd v celom rozsahu zrušil napadnutý rozsudok OS Prievidza a vrátil mu vec, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol," informoval TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus. Ďalší postup sa podľa neho bude odvíjať od toho, či strany navrhnú doplnenie dokazovania.



OS v Prievidzi sa bude kauzou tragického výbuchu zaoberať po tretí raz. Krajský súd (KS) v Trenčíne o tom rozhodol vlani v marci na neverejnom zasadnutí. Rozsudok OS z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.



Odvolací súd okrem iného zistil, že napadnutý rozsudok je chybný pre nejasnosť jeho skutkových zistení a tiež preto, že sa súd prvého stupňa nevyrovnal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Súd prvého stupňa má podľa KS tiež nepochybne a určito na základe vykonaného dokazovania ustáliť, či obžalovaní spáchali skutky, ktoré sú im kladené za vinu. Okrem iného navrhol, že ak súd obžalovaných uzná opäť vinnými, mal by zvážiť mimoriadne zníženie trestov.



Samosudca OS v Prievidzi uznal vo februári 2020 troch obžalovaných vinnými z prečinu všeobecného ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. a Daliborovi R. uložil niekoľkoročné tresty odňatia slobody, ako i zákaz činnosti v ich odboroch. Kauzou sa zaoberal po tom, ako odvolací súd v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok z mája 2015.



Výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Udalosť je najväčšou tragédiou v histórii baníctva na Slovensku.