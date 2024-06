Súd v Prievidzi sa opätovne zaoberá kauzou výbuchu v Bani Handlová

Prievidza 19. júna (TASR) - Okresný súd (OS) Prievidza sa začal opätovne zaoberať kauzou tragického výbuchu v podzemí bane v Handlovej. Na pojednávaní v stredu vyhlásil samosudca dokazovanie za skončené, prokuratúra a obhajoba predniesli svoje záverečné reči. Rozsudok súd vyhlási ešte v stredu. Obžalovaní sa z pojednávania ospravedlnili, dali súhlas s konaním v ich neprítomnosti.



Prokurátor Ronald Kutiš označil vo svojej záverečnej reči vrátenie veci OS Prievidza zo strany odvolacieho súdu za nedôvodné a nezmyselné. Poukázal na to, že krajský súd (KS) kritizoval dĺžku konania, tú však podľa jeho tvrdenia spôsobil odvolací súd sám svojou nečinnosťou. OS dobre odôvodnil svoje rozhodnutie, v rozsudku preukázal vinu obžalovaných a navrhol ich uznať za vinných a uložiť im nepodmienečné tresty a zákaz činnosti, vyhlásil Kutiš.



Obhajca Ladislava H. Ivan Žilík odmietol vinu svojho klienta, pričom poukázal na rozhodnutie KS, ako i na výsluch jedného zo znalcov, podľa ktorého bolo v podzemí dostatok vody na hasenie požiaru a odpojenie vodovodu nemalo vplyv na hasenie, čo prokuratúra kladie za vinu jeho klientovi. Svojho klienta navrhol oslobodiť spod obžaloby, pretože skutok v obžalobe nie je trestným činom. Obhajca Peter Filip sa pripojil k záverečnej reči svojho kolegu, poukázal na svoje predchádzajúce záverečné reči i odôvodnenia svojich odvolaní. "Je to tragédia, ale ako som už aj povedal, to, že vznikla jedna tragédia, neznamená, že na jej podklade môže vzniknúť ďalšia," vyhlásil Filip a navrhol svojich klientov oslobodiť.



OS v Prievidzi sa kauzou tragického výbuchu zaoberá po tretí raz. KS v Trenčíne o tom rozhodol vlani v marci na neverejnom zasadnutí. Rozsudok OS z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Okrem iného navrhol, že ak súd obžalovaných uzná opäť vinnými, mal by zvážiť mimoriadne zníženie trestov.



Samosudca OS v Prievidzi uznal vo februári 2020 troch obžalovaných vinnými z prečinu všeobecného ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. a Daliborovi R. uložil niekoľkoročné tresty odňatia slobody, ako i zákaz činnosti v ich odboroch. Kauzou sa zaoberal po tom, ako odvolací súd v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok z mája 2015.



Výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Udalosť je najväčšou tragédiou v histórii baníctva na Slovensku.