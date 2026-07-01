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Súd v prípade streľby v Ivanke pri Dunaji pokračoval čítaním výpovedí
Streľbe mal predchádzať konflikt medzi dvoma mužmi.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Súdny proces v prípade minuloročnej streľby v katastri obce Ivanka pri Dunaji pokračoval v stredu na Mestskom súde Bratislava I čítaním výpovedí svedkov. Hlavné pojednávanie bude pokračovať 8. júla. TASR to uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy čelí František B.
Incident sa stal koncom marca minulého roka. O život prišiel muž po strelnom poranení v oblasti hlavy. Streľbe mal predchádzať konflikt medzi dvoma mužmi. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Súd ho vzal do väzby. Súdny proces sa začal koncom októbra 2025. Obžalovaný deklaroval, že trvá na svojej nevine.
Incident sa stal koncom marca minulého roka. O život prišiel muž po strelnom poranení v oblasti hlavy. Streľbe mal predchádzať konflikt medzi dvoma mužmi. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Súd ho vzal do väzby. Súdny proces sa začal koncom októbra 2025. Obžalovaný deklaroval, že trvá na svojej nevine.