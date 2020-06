Súd v Trnave za utopenie šteniatok udelil podmienečné tresty

Trnava 9. júna (TASR) – Senát Krajského súdu v Trnave uznal v odvolacom konaní v utorok vinnými z prečinu týrania zvierat spolupáchateľstvom muža a ženu, ktorí mali počas služby v holíčskej mestskej polícii utopiť v žumpe šteniatka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová. Obaja vyviazli s podmienečnými trestami odňatia slobody.



Okresný súd v Skalici im pôvodne uložil trest odňatia slobody vo výmere 16 mesiacov s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou na dva roky. Krajský súd vyhlásil rozsudok, na základe ktorého zrušil výrok o treste uložený P. M. skalickým súdom. "Obžalovanému uložil trest odňatia slobody vo výmere 16 mesiacov s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou v trvaní 18 mesiacov," uviedla Kondákorová.



Ako doplnila, mužovi uložil tiež trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze výkonu zamestnania, povolania, funkcie alebo iných činností, ktoré sú spojené s výkonom právomocí verejného činiteľa v trvaní dvoch rokov. Ženino odvolanie zamietol ako nedôvodné. "Rozhodnutie rešpektujeme a viac sa k veci nebudem vyjadrovať, keďže nemám udelený súhlas od klienta," uviedol právny zástupca odsúdeného Milan Trylč.



S rozsudkom sa stotožnila zvieracia ombudsmanka. "Vždy, keď sa stretneme s týraním zvierat, presadzujeme, aby páchatelia zažili nepodmienečný trest výkonu odňatia slobody. V tomto prípade vzhľadom na to, že odsúdení vykonávali resp. vykonávajú verejnú funkciu, považujeme trest, ktorý spočíva najmä v zákaze tejto činnosti za dostatočný. Veríme, že bude slúžiť ako výstraha najmä v prípade silových zložiek," uviedla po vynesení rozsudku zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.