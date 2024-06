Súd vymeral Liborovi Š. za vraždu kamaráta Eduarda 15-ročný trest

Žilina 25. júna (TASR) - Okresný súd v Žiline v utorok odsúdil na 15-ročné väzenie 46-ročného Libora Š. za obzvlášť závažný zločin vraždy. Obžalovaný sa priznal, že v októbri minulého roka trinástimi bodnoreznými ranami pripravil o život svojho kamaráta Eduarda. Verdikt o treste je konečný, keďže obžalovaný aj prokurátor sa vzdali práva na odvolanie. Splnomocnenec poškodených sa odvolal voči rozhodnutiu súdu o nemajetkovej ujme.



Vzhľadom na to, že zavraždený Eduard bol pre svoj vyšší vek považovaný za chránenú osobu, hrozil Liborovi Š. trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. Prokurátorka vo svojej záverečnej reči, vzhľadom na priznanie obžalovaného, žiadala pre neho trest na dolnej hranici zákonnej sadzby. Sudca pri zdôvodnení rozsudku poznamenal, že v senáte brali do úvahy poľahčujúce okolnosti, ale vzhľadom na spôsob spáchania skutku neuvažovali nad znížením trestu pod pätnásťročnú hranicu.



Súd na výkon trestu určil obžalovanému ústav so stredným stupňom stráženia, uložil mu aj ročný ochranný dohľad a povinnosť zaplatiť pozostalým náklady na pohreb vo výške približne 1814 eur. Trojica detí poškodeného žiadala aj nemajetkovú ujmu vo výške 100.000 eur pre každého, avšak v tejto veci ich súd odkázal na civilný proces.



Tragédia sa odohrala 13. októbra 2023 na parkovisku pred bytovým domom na Gabajovej ulici v Žiline, kde 64-ročný Eduard býval. Predchádzala jej hádka medzi obomi kamarátmi, pravdepodobne pre nesplatenú finančnú pôžičku. Obžalovaný zaútočil na Eduarda nožom, ktorý si vzal spod sedadla v odparkovanej dodávke, smrteľné následky malo prerušenie krčnej tepny.