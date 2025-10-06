< sekcia Regióny
ZABIL KAMARÁTA: Súd vymeral Martinovi D. desaťročný trest
Autor TASR,aktualizované
Prešov 6. októbra (TASR) - Okresný súd (OS) v Prešove uznal Martina D. v piatok (3. 10.) za vinného zo zabitia kamaráta Michala G. a odsúdil ho na desať rokov väzenia s najnižším stupňom stráženia. Martin D. a jeho obhajca sa proti rozsudku odvolali.
„Súd na hlavnom pojednávaní dňa 3. októbra 2025, po doplnení dokazovania v intenciách rozhodnutia nadriadeného odvolacieho súdu, vyhlásil rozsudok, ktorým obžalovaného uznal za vinného zo zločinu zabitia. Uložil mu trest odňatia slobody v trvaní desiatich rokov so zaradením pre výkon uloženého trestu do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
OS podľa jej slov konštatoval, že ani po doplnení dokazovania v intenciách rozhodnutia odvolacieho senátu sa nezmenila dôkazná situácia a nepriame dôkazy svedčia o vine obžalovaného.
Ako doplnila, proti rozhodnutiu OS Prešov podali po vyhlásení rozsudku obžalovaný a jeho obhajca odvolanie. „Vec bude po písomnom vyhotovení rozhodnutia a vykonaní príslušných procesných úkonov predložená odvolaciemu súdu,“ povedala Petrufová.
OS Prešov Martina D. v júni 2024 uznal za vinného zo zabitia kamaráta Michala G. a odsúdil ho na desať rokov väzenia s najnižším stupňom stráženia. Krajský súd v októbri 2024 rozsudok zrušil a vec vrátil OS, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Odvolací senát skonštatoval, že súdom prvého stupňa boli vykonané dôkazy, ktoré samy o sebe nepostačujú na to, aby mohol súd zákonným spôsobom vo veci rozhodnúť.
K úmrtiu 29-ročného Michala G. z Nitry došlo v novembri 2022 v jednom z bytov v Prešove. Podľa medializovaných informácií prišiel navštíviť do Prešova svojho kamaráta Martina D., ktorého polícia neskôr obvinila zo zabitia.
