Súd vzal do väzby muža, obvineného z vraždy v Ivanke pri Dunaji

Bratislava 2. apríla (TASR) - Krajský súd v Bratislave vzal do väzby Františka B., obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ktorý sa mal udiať v Ivanke pri Dunaji. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky, ktorá ju pre obvineného žiadala. Väzba začína plynúť momentom vyhlásenia rozhodnutia.



Odvolací súd tiež neprijal písomný sľub obvineného, ani väzbu nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. „Krajský súd zistil, že nejde o výnimočné okolnosti za daného stavu, pre ktorý by mohla byť väzba nahradená,“ odôvodnil predseda senátu. Podľa súdu je tiež obava, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať.



Mestský súd Bratislava I nevzal minulý týždeň v stredu (26. 3.) do väzby Františka B. a nahradil ju dohľadom probačného a mediačného úradníka súdu a uložil mu viaceré zákazy a obmedzenia. Zároveň mu určil kontrolu technickým prostriedkom na monitorovanie jeho polohy. Prokurátorka však proti tomuto rozhodnutiu podala sťažnosť.



V katastri obce Ivanka pri Dunaji (okres Senec) koncom marca po strelnom poranení zahynul muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému na mieste podľahol. Prokurátor neskôr navrhol pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.