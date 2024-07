Súd zamietol žalobu o náprave segregácie detí v Muránskej Dlhej Lúke

Muránska Dlhá Lúka/Bratislava 16. júla (TASR) - Prípad segregovaného vzdelávania rómskych detí na základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke v okrese Revúca má za sebou ďalší súdny spor. Mestský súd Bratislava IV koncom mája zamietol časť žaloby, ktorou sa Poradňa pre občianske a ľudské práva domáhala nápravy segregácie zo strany štátu. Poradňa podá voči rozsudku odvolanie, rezort školstva tvrdí, že odstránenie segregácie považuje za prioritu.



Mimovládna organizácia vedie v súvislosti so vzdelávaním detí v Muránskej Dlhej Lúke súdne konanie od roku 2015. Znevýhodnená rómska komunita v Muránskej Dlhej Lúke žije dlhodobo mimo hlavnej zástavby obce a je rezidenčne segregovaná. V roku 2023 Najvyšší súd SR právoplatne rozhodol, že rómske deti navštevujúce kontajnerovú základnú školu sú vzdelávané segregovane. Bratislavský mestský súd rozhodoval o časti žaloby, v ktorej sa poradňa domáhala, aby žalované ministerstvo školstva do šiestich mesiacov napravilo protiprávny stav.



"Sme presvedčení, že je zodpovednosťou ministerstva školstva navrhnúť v tomto prípade adresné a účinné desegregačné opatrenia a následne ich realizovať. Je paradoxné, že ministerstvo aktuálne plánuje realizáciu národného desegregačného projektu, v rámci ktorého sa majú vypracovať desegregačné plány vo vybraných lokalitách, v ktorých rómske deti čelia školskej segregácii. V tomto súdnom konaní sa pritom ďalej dištancuje od svojej zodpovednosti naplánovať riešenia a odstrániť segregáciu 50 rómskych detí, ktoré navštevujú školu v Muránskej Dlhej Lúke. Ministerstvo už dávno malo prijať zodpovednosť a konať, nie sa takmer desať rokov súdiť," skonštatoval programový koordinátor poradne Štefan Ivanco.



Ministerstvo školstva v reakcii na neprávoplatné rozhodnutie prvostupňového súdu pre TASR skonštatovalo, že si uvedomuje negatívny dosah segregácie na životy rómskych detí a jej odstránenie považuje za svoju prioritu. "Vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch si proces desegregácie vyžaduje systematickú prácu trvajúcu obdobie, ktoré niekedy až presahuje jednu generáciu, nie je možné situáciu vo forme rezidenčnej segregácie, ktorá sa v Muránskej Dlhej Lúke prehlbuje roky, vyriešiť sériou opatrení do šiestich mesiacov," uviedol odbor komunikácie rezortu.



V súvislosti s odstránením segregácie v základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke ministerstvo skonštatovalo, že v súčasnosti pripravuje opatrenia, ktoré budú všeobecne platné pre všetky školy na Slovensku. Opatrenia majú byť súčasťou národného projektu s názvom Príležitosť pre všetkých.



"Podstatným komponentom projektu je príprava a realizácia lokálnych pilotných desegregačných projektov, ktoré budú v ďalšom období využité v záujme vytvorenia systémového a udržateľného procesu desegregácie a realizácie modelu plne inkluzívnej školy. Do projektu sa budú môcť zapojiť samosprávy, ktoré splnia konkrétne stanovené kritériá," uviedol rezort školstva.



Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní v obci Muránska Dlhá Lúka je dlhoročným problémom. Pred školským rokom 2015/2016 navštevovali všetky deti zo znevýhodnenej rómskej komunity školu, ktorá fungovala v priestoroch rodinného domu v centre obce. Školopovinné nerómske deti z obce miestnu školu nenavštevovali, pretože ich rodičia prihlasovali do iných základných škôl v okolí. Na pozemku mimo zástavby obce, v blízkosti rezidenčne segregovanej rómskej komunity Rúbanka, bola neskôr postavená nová kontajnerová škola. Výstavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu.