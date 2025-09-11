< sekcia Regióny
Súd zrušil platobný príkaz voči mestu v prípade sporu s Petržalkou
Mestská časť zároveň očakáva od hlavného mesta, do 15. septembra (vrátane), odpoveď na tri varianty mimosúdnej dohody, ktoré im mestská časť počas rokovaní v rámci sporu predostrela.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Platobný príkaz, ktorým si bratislavská Petržalka nárokuje financie od hlavného mesta za materské školy, súd zrušil. Informuje o tom bratislavský magistrát. Zároveň opätovne zdôrazňuje, že žiadne financie na škôlky nezadržiava a nárok mestskej časti považuje naďalej za nedôvodný. Podľa vedenia mestskej časti však zrušenie platobného rozkazu v spore s hlavným mestom o 4,2 milióna eur „nič podstatné nateraz nemení“. Mestská časť naďalej verí, že jej súd, ktorý má vo veci rozhodovať, dá za pravdu.
„Okresný súd v Banskej Bystrici uznal argumenty hlavného mesta a zrušil platobný rozkaz, ktorý si nárokovala mestská časť Petržalka za údajné zadržiavanie peňazí na škôlky,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla odmietajúc tvrdenia o zadržiavaní financií.
Rozhodnutie súdu považuje magistrát za príležitosť urobiť „bodku“ za kauzou, ktorá zbytočne zamestnáva obidva úrady, a to na úkor obyvateľov nielen v Petržalke. Opätovne podotýka, že hlavné mesto ponúka bývalému a zároveň budúcemu starostovi Petržalky Jánovi Hrčkovi možnosť pristúpiť k „férovej dohode“, ktorú na dofinancovanie škôlok už pred rokom podpísali ostatné mestské časti. Pripomína, že v minulosti ju odmietol, napriek tomu, že do rozpočtu mestskej časti môže takáto dohoda priniesť milión eur navyše. „Z pokračovania sporu by mali benefit len advokáti,“ odkázal Bubla. Hlavné mesto kritizovalo už v minulosti „podozrivo štedrú“ sľúbenú odmenu pre advokátov.
Mestská časť hovorí o štandardnom postupe. „Vrátane skutočnosti, že po vydaní a zrušení platobného rozkazu platí, že o našej žalobe a nároku bude v dohľadnej dobe rozhodovať súd v riadnom konaní,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Mestskú časť mrzí komunikácia zo strany primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý mal najprv Hrčku obviniť z pokusu o podvod, ktorý sa nestal a aktuálne poukazovať na niekoľkokrát vyvrátené tvrdenia o tom, že pre Petržalku neexistuje iná možnosť, ako prijať v minulosti opakovane ponúkané aj odmietnuté vyrovnanie vo výške približne jedného milióna eur. Poukázala pritom na to, že daná suma by nepokryla ani osminu sumy, ktorú si zo zákona nárokuje. Hovorí o svojvoľnom ignorovaní platného zákona zo strany magistrátu.
„Sme stále presvedčení, že keď v celej veci na konci dňa právoplatne rozhodne súd, dá nám za pravdu. A že Petržalka s jej 27 verejnými materskými školami konečne získa milióny eur, ktoré mestskej časti magistrát nezákonne a svojvoľne doteraz nevyplatil,“ skonštatovala Halašková.
Mestská časť zároveň očakáva od hlavného mesta, do 15. septembra (vrátane), odpoveď na tri varianty mimosúdnej dohody, ktoré im mestská časť počas rokovaní v rámci sporu predostrela. Ak odpoveď do daného dňa nepríde, bude snahu o zmier a nájdenie mimosúdnej cesty považovať za uzavretú.
„Okresný súd v Banskej Bystrici uznal argumenty hlavného mesta a zrušil platobný rozkaz, ktorý si nárokovala mestská časť Petržalka za údajné zadržiavanie peňazí na škôlky,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla odmietajúc tvrdenia o zadržiavaní financií.
Rozhodnutie súdu považuje magistrát za príležitosť urobiť „bodku“ za kauzou, ktorá zbytočne zamestnáva obidva úrady, a to na úkor obyvateľov nielen v Petržalke. Opätovne podotýka, že hlavné mesto ponúka bývalému a zároveň budúcemu starostovi Petržalky Jánovi Hrčkovi možnosť pristúpiť k „férovej dohode“, ktorú na dofinancovanie škôlok už pred rokom podpísali ostatné mestské časti. Pripomína, že v minulosti ju odmietol, napriek tomu, že do rozpočtu mestskej časti môže takáto dohoda priniesť milión eur navyše. „Z pokračovania sporu by mali benefit len advokáti,“ odkázal Bubla. Hlavné mesto kritizovalo už v minulosti „podozrivo štedrú“ sľúbenú odmenu pre advokátov.
Mestská časť hovorí o štandardnom postupe. „Vrátane skutočnosti, že po vydaní a zrušení platobného rozkazu platí, že o našej žalobe a nároku bude v dohľadnej dobe rozhodovať súd v riadnom konaní,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Mestskú časť mrzí komunikácia zo strany primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý mal najprv Hrčku obviniť z pokusu o podvod, ktorý sa nestal a aktuálne poukazovať na niekoľkokrát vyvrátené tvrdenia o tom, že pre Petržalku neexistuje iná možnosť, ako prijať v minulosti opakovane ponúkané aj odmietnuté vyrovnanie vo výške približne jedného milióna eur. Poukázala pritom na to, že daná suma by nepokryla ani osminu sumy, ktorú si zo zákona nárokuje. Hovorí o svojvoľnom ignorovaní platného zákona zo strany magistrátu.
„Sme stále presvedčení, že keď v celej veci na konci dňa právoplatne rozhodne súd, dá nám za pravdu. A že Petržalka s jej 27 verejnými materskými školami konečne získa milióny eur, ktoré mestskej časti magistrát nezákonne a svojvoľne doteraz nevyplatil,“ skonštatovala Halašková.
Mestská časť zároveň očakáva od hlavného mesta, do 15. septembra (vrátane), odpoveď na tri varianty mimosúdnej dohody, ktoré im mestská časť počas rokovaní v rámci sporu predostrela. Ak odpoveď do daného dňa nepríde, bude snahu o zmier a nájdenie mimosúdnej cesty považovať za uzavretú.