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Súd zrušil rozhodnutie na odstrel 36 bobrov na východe Slovenska
SVP bude podľa svojho stanoviska žiadať o výnimky na odstraňovanie bobrích hrádzí v lokalitách, kde spôsobujú problémy s prietočnosťou vodných tokov.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým bolo povolené usmrtenie 36 chránených bobrov vodných na východe Slovenska, a vec vrátil rezortu na ďalšie konanie. TASR to potvrdili zo súdu. Organizácie Aevis a My sme les, ktoré spolu s Via Iuris rozhodnutie z mája 2025 napadli na súde, informovali, že podľa súdu nebolo dostatočne podložené vedeckými údajmi o stave populácie bobra ani posúdením alternatívnych riešení. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) rozhodnutie súdu rešpektuje.
Výnimka sa týkala bobrov na vodných tokoch Trnávka, Latorica a Bodrog. Po podaní žaloby súd odstrel dočasne pozastavil, v dôsledku čoho podľa mimovládnych organizácií nebol usmrtený ani jeden bobor. „Jednou z podmienok stanovených v smernici o biotopoch je povinnosť preukázať, že povolením výnimky z podmienok ochrany chránených živočíchov nedôjde k zhoršeniu stavu ich ochrany. Splnenie tejto podmienky však nevedelo ministerstvo preukázať, pretože odhad aktuálnej veľkosti populácie bobra vodného na Slovensku nebol podložený žiadnymi vedeckými údajmi,“ uviedla advokátka organizácií Eva Kováčechová.
Súd podľa nich poukázal aj na nedostatočné preskúmanie možností, ako riešiť problémy spôsobované bobrami bez ich usmrtenia. Alternatívou môže byť napríklad ochrana kmeňov stromov pletivom. Rezort zároveň podľa rozsudku dostatočne nepreukázal rozsah škôd ani to, že odstrel neohrozí priaznivý stav miestnej populácie bobra. „Rozsudok Správneho súdu v Bratislave znova potvrdzuje, že ministerstvo namiesto hľadania odborných riešení rozhoduje o likvidácii chránených živočíchov, pričom úmyselne ignoruje zákonné povinnosti a výhrady a odporúčania odbornej verejnosti,“ skonštatoval Marián Hletko z My sme les.
Pojednávanie sa uskutočnilo v utorok (25. 8.). Ako pre TASR uviedol súd, v súčasnosti plynie 30-dňová lehota na písomné vyhotovenie rozsudku, ktorý nadobudne právoplatnosť po doručení účastníkom konania. „O možnosti podania kasačnej sťažnosti ako opravného prostriedku boli účastníci konania súdom poučení,“ uviedli zo správneho súdu.
SVP upozornil, že platnosť zrušeného rozhodnutia ministerstva uplynula už 31. marca. K ďalšiemu postupu sa chce podnik vyjadriť až po doručení a dôkladnom posúdení písomného vyhotovenia rozsudku. Zároveň poukazuje na škody a riziká, ktoré podľa neho bobry spôsobujú na vodných tokoch. Ide najmä o budovanie hrádzí obmedzujúcich prietočnosť, podvŕtavanie a podmývanie ochranných hrádzí či vodných nádrží, zanášanie prietočného profilu a zatápanie pozemkov.
Najkritickejšiu situáciu podnik evidoval na ochranných hrádzach Trnávky, kde na kilometrovom úseku zaznamenal 39 poškodení zemného telesa hrádze. „Náklady správcu toku vynaložené na sanáciu poškodených častí telies ochrannej hrádze Bodrogu, Trnávky a Latorice v roku 2024 predstavovali sumu 172.005 eur,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák. Preventívne technické opatrenia považuje podnik za finančne náročné. Uloženie pletiva do ochranných hrádzí v povodí Bodrogu s dĺžkou 512,1 kilometra by podľa jeho odhadu stálo približne 350 miliónov eur.
SVP bude podľa svojho stanoviska žiadať o výnimky na odstraňovanie bobrích hrádzí v lokalitách, kde spôsobujú problémy s prietočnosťou vodných tokov. K tomu, či bude v budúcnosti žiadať aj o výnimky na usmrtenie bobrov, sa zatiaľ nechce definitívne vyjadrovať. Podnik je zároveň členom pracovnej skupiny Štátnej ochrany prírody SR, ktorá má pripraviť plán manažmentu bobra vodného.
Výnimka sa týkala bobrov na vodných tokoch Trnávka, Latorica a Bodrog. Po podaní žaloby súd odstrel dočasne pozastavil, v dôsledku čoho podľa mimovládnych organizácií nebol usmrtený ani jeden bobor. „Jednou z podmienok stanovených v smernici o biotopoch je povinnosť preukázať, že povolením výnimky z podmienok ochrany chránených živočíchov nedôjde k zhoršeniu stavu ich ochrany. Splnenie tejto podmienky však nevedelo ministerstvo preukázať, pretože odhad aktuálnej veľkosti populácie bobra vodného na Slovensku nebol podložený žiadnymi vedeckými údajmi,“ uviedla advokátka organizácií Eva Kováčechová.
Súd podľa nich poukázal aj na nedostatočné preskúmanie možností, ako riešiť problémy spôsobované bobrami bez ich usmrtenia. Alternatívou môže byť napríklad ochrana kmeňov stromov pletivom. Rezort zároveň podľa rozsudku dostatočne nepreukázal rozsah škôd ani to, že odstrel neohrozí priaznivý stav miestnej populácie bobra. „Rozsudok Správneho súdu v Bratislave znova potvrdzuje, že ministerstvo namiesto hľadania odborných riešení rozhoduje o likvidácii chránených živočíchov, pričom úmyselne ignoruje zákonné povinnosti a výhrady a odporúčania odbornej verejnosti,“ skonštatoval Marián Hletko z My sme les.
Pojednávanie sa uskutočnilo v utorok (25. 8.). Ako pre TASR uviedol súd, v súčasnosti plynie 30-dňová lehota na písomné vyhotovenie rozsudku, ktorý nadobudne právoplatnosť po doručení účastníkom konania. „O možnosti podania kasačnej sťažnosti ako opravného prostriedku boli účastníci konania súdom poučení,“ uviedli zo správneho súdu.
SVP upozornil, že platnosť zrušeného rozhodnutia ministerstva uplynula už 31. marca. K ďalšiemu postupu sa chce podnik vyjadriť až po doručení a dôkladnom posúdení písomného vyhotovenia rozsudku. Zároveň poukazuje na škody a riziká, ktoré podľa neho bobry spôsobujú na vodných tokoch. Ide najmä o budovanie hrádzí obmedzujúcich prietočnosť, podvŕtavanie a podmývanie ochranných hrádzí či vodných nádrží, zanášanie prietočného profilu a zatápanie pozemkov.
Najkritickejšiu situáciu podnik evidoval na ochranných hrádzach Trnávky, kde na kilometrovom úseku zaznamenal 39 poškodení zemného telesa hrádze. „Náklady správcu toku vynaložené na sanáciu poškodených častí telies ochrannej hrádze Bodrogu, Trnávky a Latorice v roku 2024 predstavovali sumu 172.005 eur,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák. Preventívne technické opatrenia považuje podnik za finančne náročné. Uloženie pletiva do ochranných hrádzí v povodí Bodrogu s dĺžkou 512,1 kilometra by podľa jeho odhadu stálo približne 350 miliónov eur.
SVP bude podľa svojho stanoviska žiadať o výnimky na odstraňovanie bobrích hrádzí v lokalitách, kde spôsobujú problémy s prietočnosťou vodných tokov. K tomu, či bude v budúcnosti žiadať aj o výnimky na usmrtenie bobrov, sa zatiaľ nechce definitívne vyjadrovať. Podnik je zároveň členom pracovnej skupiny Štátnej ochrany prírody SR, ktorá má pripraviť plán manažmentu bobra vodného.