Sudca rozhodne o návrhu na väzbu pre dvojicu obvinených policajtov

Bratislava 5. decembra (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu (MS) Bratislava I rozhodne o návrhu prokurátora na väzobné stíhanie obvinených policajtov Branislava D. a Róberta M. v piatok (6. 12.) ráno. Výsluch bol vo štvrtok večer prerušený z dôvodu prípravy rozhodnutia. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol médiám hovorca súdu Pavol Adamčiak.



"Sudca pre prípravné konanie MS BA I prerušil výsluch obvinených do piatka do 6.30 h za účelom prípravy rozhodnutia. Dôvodom je, že spis mu bol pridelený až dnes. Vzhľadom na zodpovedné vyhodnotenie argumentácie, ktorá zaznela na dnešných výsluchoch, rozhodne v zákonom ustanovenej lehote," priblížil hovorca.



Obhajca obvinených Peter Kubina priblížil, že obaja jeho klienti vypovedali. "Potom sa oboznámil spis, dali sa záverečné návrhy. Nedošlo k žiadnemu prekvapeniu," podotkol. Prokurátor sa k priebehu väzobného výsluchu nevyjadril, zdôraznil, že úkony trestného konania v rámci rozhodovania o väzbe sú neverejné.



Dvojicu policajtov obvinil začiatkom týždňa vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby z trestného činu marenia spravodlivosti. Obaja boli zároveň obmedzení na osobnej slobode. Prokurátor im navrhuje tzv. kolúznu väzbu pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov a spoluobvinených. Skutku sa mali dopustiť ešte počas pôsobenia v bývalej Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Obhajca obvinených považuje trestné stíhanie za nedôvodné. Okrem policajtov vyšetrovateľ obvinil aj civilnú osobu, rovnako z trestného činu marenia spravodlivosti.