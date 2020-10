VIDEO: Súd rozhoduje o treste pre Rudolfa K.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Sudca pre prípravné konanie na Okresnom súde Bratislava III momentálne rozhoduje o vzatí do väzby obvineného starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. Ten pred pojednávaním prítomným médiám povedal, že obvinenia považuje za nezmysly.



Bratislavská krajská kriminálna polícia vo štvrtok zasahovala v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajný vyšetrovateľ následne obvinil zadržaného starostu z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.



Obvinenie sa má podľa hovorcu bratislavského Nového Mesta Mareka Tettingera týkať troch developerských projektov. V prvom prípade ide podľa neho o polyfunkčný komplex medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou.



Ďalšie dva projekty sa majú podľa neho týkať Jaskovho radu a Vlárskej ulice. Podľa miestneho úradu nie sú v súlade s územným plánom hlavného mesta. Tettinger zároveň skonštatoval, že si na novomestskom miestnom úrade nie sú vedomí žiadneho porušenia legislatívy, ktorého by sa mohol starosta dopustiť.



Spôsob zadržania, ale aj samotné zadržanie Rudolfa K. považuje jeho právna zástupkyňa Eva Mišíková za nedôvodné, teatrálne i za absolútne neakceptovateľné z hľadiska nákladovosti.



"Nebol riadne predvolaný. Nechápem, prečo k takémuto zadržaniu a k takejto teatrálnej situácii došlo. Vždy, keď bol predvolaný, tak sa na úkon v trestnom konaní dostavil," podotkla s tým, že nevidí ani dôvod na vzatie obvineného starostu do väzby.