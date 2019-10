Sudcovia OS v Prešove vyzývajú kolegov na prerušenie výkonu funkcie

Prešov 23. októbra (TASR) – Sudcovia Okresného súdu (OS) v Prešove sa dištancujú od akéhokoľvek konania nesúceho znaky korupcie či zasahovania do nezávislosti a nestrannosti sudcov. Uviedli to vo svojom stredajšom vyhlásení. TASR ho poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



"Sme hlboko znepokojení a šokovaní medializovanými informáciami, kde predstavitelia súdnej moci vykazujú správanie nezlučiteľné nielen so sudcovskou etikou, ale ani s elementárnymi zásadami slušnosti. Zverejňované informácie vrhajú nielen zlé svetlo na ostatných sudcov, ale predovšetkým podkopávajú dôveru verejnosti v právny štát," uvádzajú vo svojom vyhlásení.



Rešpektujúc princíp prezumpcie neviny, vyzývajú dotknutých sudcov, aby do vyšetrenia mimoriadne závažných podozrení požiadali o prerušenie výkonu funkcie sudcu.



"Situácia dospela do stavu, keď minimom, čo môžeme ako predstavitelia súdnej moci v Slovenskej republike urobiť, je nezostať ticho," tvrdia sudcovia.



Koncom augusta polícia zaistila mobilné telefóny viacerým sudcom vrátane bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej.