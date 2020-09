Sudcovia OS Žilina odsudzujú protiprávne a neetické konanie

Žilina 17. septembra (TASR) - Sudcovia Okresného súdu (OS) Žilina odsudzujú akékoľvek protiprávne a neetické konanie každého sudcu, nezlučiteľné s výkonom sudcovskej funkcie. V súvislosti so zadržaním sudcu OS Žilina a medializovanými informáciami o tom informovali vo vyhlásení, ktoré médiám poskytla hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Žiline Anna Dudová Záborská.



"Ubezpečujeme verejnosť, že robíme všetko, aby sme pri výkone verejnej moci a svojím správaním v občianskom a osobnom živote prinavrátili stratenú dôveru v nezávislosť a nestrannosť súdnictva v Slovenskej republike," uviedli sudcovia žilinského OS.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici rozhodoval v stredu (16. 9.) o väzobnom stíhaní žilinského okresného sudcu Daniela B. a ďalších troch osôb vrátane bývalého krajského sudcu Pavla P. Zadržali ich príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) počas akcie s názvom Plevel, ktorá súvisí s korupčnou trestnou činnosťou, polícia razie a prehliadky vykonala v pondelok (14. 9.).



Sudca pre prípravne konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, zobral všetky štyri obvinené a zadržané osoby v rámci akcie Plevel do väzby. Vyhovel tak návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Médiá o tom informoval prokurátor ÚŠP po tom, ako sudca rozhodoval od stredy takmer 14 hodín do štvrtka rána.