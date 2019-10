Sudcovská rada OS Bratislava II sa od korupčného konania dištancuje

Bratislava 30. októbra (TASR) - Podozrenia z korupcie sudcov, zasahovania do nezávislosti sudcov považuje Sudcovská rada Okresného súdu (OS) Bratislava II za nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu a od takéhoto konania sa jednoznačne dištancuje. Uvádza sa to v stanovisku Sudcovskej rady OS Bratislava II, ktoré v stredu poskytol TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



"Vážnosť situácie zvýrazňuje skutočnosť, že zoznam sudcov, ktorí sa mali podľa medializovaných správ dopustiť takéhoto neprípustného konania, sa neustále rozširuje. Medializované informácie vrhajú zlé svetlo na celú justíciu, paušalizujú sa na všetkých sudcov bez rozdielu. Nespokojnosť strán sporu a právnych zástupcov sa opakovane prejavuje už aj na samotných pojednávaniach, ako aj v písomných podaniach adresovaných súdu, čo výrazne zasahuje do práce sudcov, ktorí si v súlade so zákonom čestne a svedomito plnia svoje povinnosti," uvádza sa v stanovisku.



Sudcovská rada OS Bratislava II považuje za nevyhnutné zákonným spôsobom vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivým sudcom, ktorí pri výkone svojej funkcie mali postupovať v hrubom rozpore s etickým kódexom sudcu a nevnímať zlyhanie jednotlivcov ako zlyhanie celého systému justície.



Podobné stanovisko zaujala v stredu aj Sudcovská rada KS v Bratislave. Na základe medializovaných informácií komunikácie sudcov Okresného súdu Bratislava I a Bratislava III, ako aj KS v Bratislave s obžalovaným podnikateľom Marianom K. bol im buď prerušený po disciplinárnych návrhoch výkon funkcie sudcu, alebo sami o to požiadali.