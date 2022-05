Súdna rada má 18. mája riešiť podnet k postupu NAKA na OS Bratislava 3

Bratislava 5. mája (TASR) – Súdna rada SR by sa mala 18. mája venovať podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta k postupu príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na tamojšom súde. TASR to potvrdila hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller. Príslušníci NAKA-východ sa mali podľa portálu topky.sk 25. apríla dožadovať na súde spisu obvinených Ľudovíta M. a Borisa B.



Predseda OS Bratislava III doručil Súdnej rade podnet v utorok (3. 5.). "Žiada o stanovisko k tomu, či príslušníci NAKA, ak požadovali od sudkyne a od súdu trestný spis s prílohou a domáhali sa aj prehliadky priestorov súdu, konali v súlade so zákonom," priblížil pre TASR šéf Súdnej rady SR Ján Mazák. Ide podľa jeho slov o rozsiahly podnet, obsahujúci viacero závažných skutočností.



"Predtým, ako bude v tejto veci rokovať Súdna rada SR, si však musíme niektoré závažné informácie overiť, spresniť a doplniť, pretože bez nich nie je možné zaujať žiadne stanovisko. Nie je totiž možné zaujímať stanoviská iba na základe podnetu," dodal s tým, že rada začala už v utorok so zhromažďovaním informácií.



"S otázkami sme sa obrátili na NAKA, Úrad špeciálnej prokuratúry ako dozorujúci orgán a budeme sa, ak to bude potrebné, dopytovať aj Krajskej prokuratúry v Bratislave a Krajskej prokuratúry v Košiciach," doplnil. Rada získané poznatky komplexne vyhodnotí a až potom zaujme stanovisko.



Exšéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít M. a exnámestník Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris B. sú obvinení zo zločinov krivého obvinenia, výpovede a prísahy. Stíhaní sú na slobode, vinu odmietajú. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír P. a podnikateľ Zoroslav K.