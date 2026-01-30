< sekcia Regióny
Súdna rada žiada aj naďalej vypustenie trestného činu ohýbania práva
Minister spravodlivosti informoval, že snahou rezortu je nájsť odborné riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva, ktorý zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Súdna rada SR žiada aj naďalej vypustenie trestného činu ohýbania práva z Trestného zákona. Stotožňuje sa tak s názormi Európskej komisie, GRECO, Európskej asociácie sudcov či Poradnej rady európskych sudcov v tejto veci. TASR to uviedla predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová.
Skutkovú podstatu tohto trestného činu považuje Súdna rada SR za „nezmyselný a nekompetentný zásah do funkčnej imunity sudcov, ktorý sa v konečnom dôsledku môže obrátiť voči občanom. Nezávislý a nestranný sudca je totiž privilégium občana, nie výsada sudcu.“
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vo štvrtok (29. 1.) informoval, že snahou rezortu spravodlivosti je nájsť odborné riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva, ktorý zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda. V tejto súvislosti absolvoval aj stretnutie so skupinou spravodajcov Benátskej komisie. Okrem vypustenia trestného činu z legislatívy prichádza do úvahy vzhľadom na záväzky SR súvisiace s míľnikmi plánu obnovy aj riešenie spočívajúce vo zvýšení záruk sudcovskej nezávislosti.
