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Súdna znalkyňa potvrdila, že obeťami požiaru v Kolačkove sú tri deti
Požiar miestnu osadu zasiahol vo štvrtok (26. 11.) hodinu po polnoci. Oheň pritom zničil 14 obydlí a o strechu nad hlavou prišli desiatky ľudí vrátane 50 detí.
Autor TASR
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Kolačkov 27. novembra (TASR) - Súdna znalkyňa potvrdila, že obeťami požiaru v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa sú tri deti. Pre TASR to uviedla krajská policajná hovorkyňa z Prešova Ingrida Pavlovská. Požiar miestnu osadu zasiahol vo štvrtok (26. 11.) hodinu po polnoci. Oheň pritom zničil 14 obydlí a o strechu nad hlavou prišli desiatky ľudí vrátane 50 detí.
„Na základe vykonaných súdnych pitiev znalkyňa potvrdila, že ide o torzá ľudských tiel osôb vo veku približne dva, šesť a 14 rokov, čo vekovo zodpovedá trom nezvestným osobám. Definitívne stotožnenie osôb je predmetom ďalšieho znaleckého skúmania,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Pre ľudí z rómskej osady, ktorých postihol rozsiahly požiar, zabezpečia náhradné ubytovanie v troch unimobunkách. Obci už bola doručená aj pomoc od splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ide o potraviny a oblečenie, ktoré sa v súčasnosti rozdeľujú medzi obyvateľov zasiahnutých požiarom. V súvislosti s tragédiou naďalej platí mimoriadna situácia pre celý okres Stará Ľubovňa.
„Na základe vykonaných súdnych pitiev znalkyňa potvrdila, že ide o torzá ľudských tiel osôb vo veku približne dva, šesť a 14 rokov, čo vekovo zodpovedá trom nezvestným osobám. Definitívne stotožnenie osôb je predmetom ďalšieho znaleckého skúmania,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Pre ľudí z rómskej osady, ktorých postihol rozsiahly požiar, zabezpečia náhradné ubytovanie v troch unimobunkách. Obci už bola doručená aj pomoc od splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ide o potraviny a oblečenie, ktoré sa v súčasnosti rozdeľujú medzi obyvateľov zasiahnutých požiarom. V súvislosti s tragédiou naďalej platí mimoriadna situácia pre celý okres Stará Ľubovňa.