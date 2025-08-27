< sekcia Regióny
Súdne pojednávanie o Thermalparku Nitrava bolo zrušené
Pojednávanie na Okresnom súde Nitra v spore žalobcu Emila Muchu proti žalovanému Dušanovi Kučovi malo pokračovať po dvoch rokoch.
Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Na Okresnom súde v Nitre sa malo v pondelok 25. augusta konať pojednávanie ohľadom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá komunálna Finančná (PKF). Tá cez spoločnosť Slovak Tourism (ST) bola vlastníkom známeho Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove neďaleko Nitry. Akcie PKF majú podľa jedného zo znaleckých posudkov hodnotu 67,5 milióna eur. Pojednávanie však bolo napokon zrušené.
Do sporu o akcie PKF pred časom vstúpil zakladateľ spoločnosti Emil Mucha, ktorý vo februári 2023 podal na Okresný súd v Nitre žalobu o určenie vlastníctva. Žalovanou stranou je podnikateľ Dušan Kuča. Mucha sa v žalobe domáha, aby súd vydal rozsudok, podľa ktorého je vlastníkom približne 94,5-percentného balíka akcií PKF v hodnote viac ako 67 miliónov eur. Tie mal Mucha predať Kučovi ešte v roku 2016. Ako však vo svojej žalobe uvádza, peniaze za akcie nikdy nedostal, preto žiada ich vrátenie.
Pojednávanie na Okresnom súde Nitra v spore žalobcu Emila Muchu proti žalovanému Dušanovi Kučovi malo pokračovať po dvoch rokoch. Mucha podľa jeho slov doručil súdu ešte 22. augusta závažné dokumenty. „Na ich základe by sudkyňa nemala inú možnosť, len rozhodnúť v môj prospech. Išlo o znalecký posudok, ktorý jasne dokazuje, že kľúčové dokumenty predložené žalovaným Kučom sú sfalšované. Predložili sme tiež zmluvu o postúpení pohľadávok, ktorá vyvracia nepravdivé tvrdenie pána Kuču o zaplatení za sporné akcie,“ uviedol Mucha.
Pojednávanie však bolo napokon zrušené. „Stalo sa tak z dôvodu prekážky na strane zákonnej sudkyne a zatiaľ nie je určený nový termín,“ uviedla pre TASR zastupujúca hovorkyňa krajského súdu v Nitre Zuzana Krnčanová Buranská.
Podľa Muchu sa na pojednávaní očakával výrazný posun v celej kauze, ktorý by mohol viesť k uzatvoreniu súdnych sporov ohľadom vlastníctva aquaparku v Poľnom Kesove. „Ide o majetok v hodnote približne 70 miliónov eur. Spory o vlastníctvo aquaparku trvajú už takmer deväť rokov,“ pripomenul Mucha.
Jeho odporca Dušan Kuča prostredníctvom svojho právneho zástupcu už pred časom pre TASR uviedol, že prevody akcií, ktoré súvisia s Thermalparkom Nitrava v Poľnom Kesove sú v súlade zo zákonom.
