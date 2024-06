Hlavné pojednávanie v kauze výbuchu v bani v Handlovej odročili

Prievidza 21. júna (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze tragického výbuchu v bani v Handlovej v piatok odročil Okresný súd (OS) Prievidza na neurčito. Dôvodom bola nahlásená bomba na súdoch na Slovensku. Samosudca mal vyhlásiť rozsudok.



Pôvodne mal súd rozhodnutie oznámiť ešte v stredu (19. 6.) popoludní, piatkový termín určil rovnako po bombovej hrozbe. Na stredajšom hlavnom pojednávaní vyhlásil samosudca dokazovanie za skončené, prokuratúra i obhajoba predniesli záverečné reči. Obžalovaní sa i z piatkového pojednávania ospravedlnili. Na ďalší termín súd zúčastnené strany predvolá.



Obhajca dvoch obžalovaných Peter Filip v súvislosti s nahlásenou bombou na súdoch povedal, že ho mrzí, že to takto dopadlo už druhýkrát tento týždeň. "Vrhá to zlé svetlo na obžalovaných, ktorí s tým nemajú vôbec nič spoločné," vyhlásil. Filip podľa svojich slov verí, že orgány činné v trestnom konaní nahlásenie bomby zdokumentujú a odhalia páchateľa.



OS v Prievidzi sa kauzou tragického výbuchu zaoberá po tretí raz. Krajský súd v Trenčíne o tom rozhodol vlani v marci na neverejnom zasadnutí. Rozsudok OS z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Okrem iného navrhol, že ak súd obžalovaných uzná opäť za vinných, mal by zvážiť mimoriadne zníženie trestov.



Samosudca OS v Prievidzi uznal vo februári 2020 troch obžalovaných za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. a Daliborovi R. uložil niekoľkoročné tresty odňatia slobody, ako i zákaz činnosti v ich odboroch. Kauzou sa zaoberal po tom, ako odvolací súd v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok z mája 2015.



Výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Udalosť je najväčšou tragédiou v histórii baníctva na Slovensku.