Kauzu Fatima prejednávajú aj naďalej bez bývalej štátnej tajomníčky MS
Spoločne s bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti sú obžalovaní aj jej svat Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K.
Autor TASR
Žilina 21. augusta (TASR) - Po dvoch mesiacoch na Okresnom súde (OS) v Žiline vo štvrtok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze súvisiacej s trenčianskym barom Fatima. Obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti čelí aj bývalá štátna tajomníčka rezortu Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika J. Ani na jedno z vytýčených pojednávaní sa počas takmer dva roky trvajúceho procesu nedostavila a aj tentoraz sa ospravedlnila pre zlý zdravotný stav.
Spoločne s bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti sú obžalovaní aj jej svat Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. Kým prvý z nich sa pojednávaní nezúčastňuje, Róbert K. sa na súd dostavil. Z pozície obžalovaného vypovedal v máji a akúkoľvek vinu poprel.
V úlohe poškodeného a zároveň svedka v celej kauze vystupuje Michal Vida. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, ako sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50.000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach.
Žilinský súd kauzu pojednáva už bezmála dva roky a na štvrtkovom pojednávaní bol opätovne vypočutý svedok Ladislav Sekerka. Ten pred súdom vypovedal ešte v novembri minulého roka, ale na podnet obhajoby bol predvolaný na dopočutie.
V januári bol totiž na adresu súdu doručený list, ktorý spochybňoval Sekerkovu dôveryhodnosť s tým, že jeho novembrovú výpoveď mali vopred ovplyvniť Peter V. a aj dvaja z obhajcov. „Je to konšpiratívny a podvodný list a jeho údajnú odosielateľku vôbec nepoznám. Moja výpoveď nebola s nikým zosúlaďovaná,“ uviedol pred súdom Sekerka.
Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde v Trnave. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina. V tomto kalendárnom roku sú vytýčené ešte štyri termíny hlavných pojednávaní, najbližšie sa uskutoční 30. septembra.
