Súd zrušil mladíkovi odsúdenému za požiar v nemocnici náhradu škody

Košice 5. novembra (TASR) - V prípade marcového požiaru v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) krajský súd mladistvému Jaroslavovi H. v utorok zrušil výrok o náhrade škody. Poškodených odkázal na civilný proces. Rozsudok je právoplatný. Pre TASR to uviedla hovorkyňa súdu Anna Pančurová.



Krajský súd rozhodoval o odvolaní Jaroslava H., obvineného z trestného činu všeobecného ohrozenia spáchaného na chránenej osobe, proti rozsudku Mestského súdu Košice. "Zrušil výrok o treste a spôsobe jeho výkonu a výrok o náhrade škody," spresnila Pančurová s tým, že mu uložil trest odňatia slobody vo výmere 40 mesiacov a zaradil ho pre účely výkonu trestu do ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých.



Osem fyzických osôb, UNLP a poisťovňu odkázal s ich nárokmi na náhradu škody na civilný proces.



Mestský súd v septembri uložil mladíkovi okrem trestu odňatia slobody vo výmere 40 mesiacov nepodmienečne aj zaplatenie spôsobenej škody v celkovej výške 492.572 eur, z toho takmer 320.000 eur nemocnici.



Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol 7. marca zhruba hodinu po polnoci na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí objektu na Triede SNP. Uhasiť sa ho podarilo skoro ráno. Z monobloku evakuovali stovky ľudí. Podľa vyjadrenia hasičov sa v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí. Polícia zadržala chlapca podozrivého zo spôsobenia požiaru ešte v ten deň ráno. Sudkyňa pre prípravné konanie vzala vtedy obvineného do takzvanej útekovej a preventívnej väzby.