Muž dostal za vyhrážky a útok na policajtov nepodmienečný trest

Prievidza 3. augusta (TASR) - Nepodmienečný trest odňatia slobody na šesť mesiacov dostal muž z okresu Prievidza, ktorý sa ešte v marci počas nariadenej karantény vyhrážal svojej rodine zabitím. V tomto konaní pokračoval aj po príchode policajtov. Na vine a treste za prečin nebezpečného vyhrážania a prečin útoku na verejného činiteľa sa dohodol s prokurátorom. Prípadom sa v pondelok zaoberal Okresný súd v Prievidzi.



Prípad sa stal ešte 19. marca tohto roka, a to počas toho, ako mal muž dodržiavať karanténu, keďže sa 13. marca vrátil z Francúzska, informoval TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



„Pod vplyvom alkoholu, potom, čo muž prišiel zvonku, rozbil päsťou sklenenú výplň na vchodových dverách rodinného domu. Následne sa vyhrážal svojej matke, na ktorú chcel zaútočiť, v čomu mu jeho brat zabránil a držal ho na zemi," uviedol Tarabus.



Muž po príchode policajnej hliadky podľa neho stále vykrikoval na svoju matku a svojho brata, že ich zabije, a to aj po vyzvaní policajtov, aby od tohto konania upustil. „Po použití donucovacích prostriedkov policajnou hliadkou sa začal vyhrážať zabitím aj policajtom. Počas toho stále pľul na oboch členov hliadky, na matku a brata, popri čom vykrikoval, aby sa všetci nakazili koronavírusom," doplnil.



Poškodení policajti neutrpeli žiadne poranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Muž vo vyhrážkach zabitím pokračoval aj po naložení do vozidla rýchlej zdravotnej pomoci. „To vzbudilo u matky a brata dôvodnú obavu, že svoje vyhrážky aj uskutoční a obaja mali strach o svoje životy a zdravie," ozrejmil Tarabus.



Obvinený muž sa s prokurátorom dohodol na nepodmienečnom treste odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov so zaradením na výkon trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, dodal hovorca súdov.