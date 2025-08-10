Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súdy: Muž stíhaný pre vraždu rodičov v Trnave sa má postaviť pred súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Tomášovi H. hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.

Autor TASR
Trnava 10. augusta (TASR) - Muž stíhaný pre vlaňajšiu vraždu vlastných rodičov, ktorých našli v rodinnom dome v Trnave bez známok života, by sa mal onedlho postaviť pred súd. Hlavné pojednávanie je na piešťanskom pracovisku Okresného súdu Trnava naplánované na 26. augusta. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

„Prokurátorka Krajskej prokuratúry Trnava podala dňa 30. júna 2025 na Okresnom súde Trnava obžalobu na obvineného pre obzvlášť závažný zločin vraždy,“ priblížila hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Jana Kondákorová.

Tomášovi H. hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Polícia bola k nálezu dvoch tiel bez známok života v jednom z trnavských rodinných domov privolaná v polovici októbra 2024. Lekár po príchode na miesto konštatoval úmrtie u 69-ročného muža a 70-ročnej ženy. Obvineného vzal súd do väzby z dôvodnej obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu, keďže mu hrozí vysoký trest a nemá stále bydlisko.
