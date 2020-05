Obžalovaných v kauze bitky pred barom Mariatchi odsúdili

Nitra 25. mája (TASR) – Okresný súd v Nitre v pondelok vyniesol rozsudok v kauze bitky pred barom Mariatchi. Po takmer siedmich rokoch odsúdil všetkých piatich obžalovaných, z ktorých štyria majú ísť za mreže.



K incidentu došlo ešte v októbri 2013 po hádke v bare. Skupina holohlavých mužov z neďalekého klubu Walhala následne napadla osadenstvo baru Mariatchi. Traja ľudia pri bitke utrpeli rôzne zranenia. Celý incident nasnímala kamera mestskej polície. „Na dnešnom hlavnom pojednávaní bol vyhlásený rozsudok v mene Slovenskej republiky, ktorým sa všetci piati obžalovaní uznávajú za vinných,“ uviedla hovorkyňa nitrianskeho súdu Patrícia Mišovič.



Ako ďalej informovala, jeden z obžalovaný spáchal prečin výtržníctva, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere jeden rok. Výkon tohto trestu sa podmienečne odkladá so skúšobnou dobou v trvaní dvoch rokov. Obžalovanému bol uložený probačný dohľad v skúšobnej dobe. „Ostatní štyria obžalovaní spáchali prečin výtržníctva v jednočinnom súbehu so zločinom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, za čo im boli uložené tresty odňatia slobody vo výmere od štyroch do piatich rokov,“ doplnila Mišovič.



Rozsudok súdu zatiaľ nenadobudol právoplatnosť, obhajca obžalovaných už ohlásil voči nemu odvolanie.