Sedem osôb z protidrogovej policajnej akcie Rybár vzali do väzby

Bratislava 18. marca (TASR) - Sedem osôb obvinených v rámci protidrogovej akcie s názvom Rybár vzal Okresný súd (OS) Nitra do väzby. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné, o sťažnostiach obvinených rozhodne krajský súd. TASR to uviedla hovorkyňa nitrianskych súdov Lena Kiradžiev.



Sudkyne OS Nitra rozhodovali o návrhu prokurátora na väzobné stíhanie siedmich osôb. "U všetkých vzhliadli dôvod na vzatie do preventívnej väzby a u dvoch z nich zároveň dôvod na vzatie do väzby útekovej," dodala.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala minulý týždeň 11 osôb pri protidrogovej akcii s názvom Rybár. Policajti zaistili vo Vrábľoch výrobňu heroínu, 505 gramov heroínu a ďalšie chemické látky.



Zariadenie malo produkovať približne tri až desať kilogramov heroínu mesačne, teda 30.000 až 100.000 priemerných jednorazových dávok. Ide o doposiaľ najväčšiu výrobňu heroínu v strednej Európe.