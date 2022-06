V Galante pokračovalo súdne pojednávanie o 3,8 milióna eur za rúška

Galanta 20. júna (TASR) – Vypočutím svedkov v pondelok na Okresnom súde (OS) Galanta pokračovalo pojednávanie, v ktorom sa Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR domáha v občianskom spore vrátenia sumy 3,885 milióna eur, ktorú vyplatila ako zálohu spoločnosti A-testing za dodanie 10 miliónov zdravotníckych rúšok v celkovej hodnote 13 miliónov eur. K odovzdaniu tovaru nedošlo a SŠHR odstúpila od zmluvy. Rozsudok by mal podľa informácií právnych zástupcov oboch strán odznieť v septembri.



"Svedkovia vypovedali k skutkovému stavu veci. Išlo o bývalých zamestnancov SŠHR," informoval TASR právny zástupca spoločnosti A-testing Michal Volný. Podľa neho potvrdili tvrdenia žalovanej strany, že prebehol celý obchodný vzťah. "To znamená, že SŠHR v prípade uzatvárania dodatku k zmluve nepostupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní (VO), ustanovenia nezohľadnila, a tým ho porušila. Z toho vyplýva, že celý následný postup bol nesprávny," uviedol Volný. SŠHR podľa protistrany odstúpila od zmluvy neplatne, je stále v právnom vzťahu a s A-testingom má platnú zmluvu. Ako doplnil, spoločnosť je povinná dodať tovar v zmysle kúpnej zmluvy, na čo je pripravená a opakovane vyzýva SŠHR o zabezpečenie súčinnosti.



Vec je podľa právneho zástupu SŠHR Gevorga Ayrumyana zložitá nie po faktickej, ale po právnej stránke. "Podľa nás zákon o VO nebol porušený," povedal. Na pojednávaní vypovedal bývalý riaditeľ odboru riadenia mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob SŠHR, ako uviedol Ayrumyan, ku kľúčovému obdobiu, keď bola podpísaná zmluva a malo prísť k jej prvotnému plneniu "V nasledujúcom mesiaci došlo k dodatku, na základe ktorého bolo zmenené, kto má tovar prepraviť na územie SR, z kupujúceho to prešlo na predávajúceho. To však nebolo splnené, tým pádom došlo k odstúpeniu," uviedol právny zástupca SŠHR.



SŠHR na pojednávaní už nežiadali o doplnenie dôkazov, písomné dôkazy sú v spise. "Cieľom je preukázať, že či takýto postup bol štandardný alebo neštandardný, svedkovia potvrdili, že SŠHR nikdy predtým takéto zásoby nezaobstarávala, nemala s tým skúsenosti, nie v takej časovej tiesni. Jeden svedok povedal, že ak v ten deň ste to nedokázali zabezpečiť, už bolo neskoro," uviedol Ayrumyan. Sudkyňa rozhodla, že do dvoch mesiacov majú právni zástupcovia spísať záverečné reči, aby ich mohla preštudovať a na nasledujúcom termíne pojednávania budú vyhodnotené a vyhlásený rozsudok.