V prípade vraždy Ernesta Valka vypovedal súdno-lekársky znalec
Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - V prípade vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 vypovedal vo štvrtok pred Mestským súdom Bratislava I znalec z odboru súdneho lekárstva Denis Valent. Znalec konštatoval, že Valko zomrel v dôsledku úrazovo-krvácavého šoku, ktorý mu spôsobil strelný zásah do hrudníka a srdca.
Podľa znalca Valko predtým, než utrpel strelné poranenie hrudníka, žil. Celkovo utrpel jeden strelný zásah. Dospel aj k záveru, že Valko pred smrťou vdychoval ovzdušie, ktoré obsahovalo acetón. Znalec zároveň nezistil na Valkovom tele poranenia, ktoré by vykazovali známky násilia. Po strelnom zásahu dopadol Valko podľa znalca na zem tvárou dole. Znalec tiež zastáva názor, že Valko nebol po strelnom zásahu schopný aktívneho konania, mohol urobiť maximálne dva kroky dopredu. Pokračoval, že k strelnému poraneniu došlo v priestore chodby, ktorá smerovala na terasu. Znalec konštatoval aj to, že verzia obžalovaného Jozefa R. o dopade Valkovho tela nezodpovedá záverom znaleckého dokazovania. Výpoveď Jozefa R. z rekonštrukcie trestného činu je podľa znalca aj v rozpore s miestom, kde bol Valko zastrelený.
Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Valko bol zavraždený strelou do hrudníka. Do domu advokáta mal Jozef R. vniknúť spolu s už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka za ozbrojenú lúpež v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa R., ten vinu odmieta. Jozefa R. obžalovali v máji 2020.
