Vodiča, ktorý zrazil dve deti, vzali do väzby

Michalovce 30. mája (TASR) - Vodiča obvineného v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou pri Zemplínskych Kopčanoch v okrese Michalovce vzali do väzby. V utorok o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Michalovce. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová. Pri nehode zahynuli dve deti.



"Sudca pre prípravné konanie OS Michalovce vyhovel návrhu trestného prokurátora a vzal do takzvanej preventívnej väzby Nikolasa B., obvineného zo zločinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví, pretože existuje dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti," uviedla s tým, že obvinený proti tomuto rozhodnutiu podal sťažnosť. Rozhodovať o nej bude Krajský súd v Košiciach.



K tragickej nehode došlo v piatok (26. 5.) okolo 21.00 h. Vozidlo značky BMW viedol obvinený 19-ročný mladík. Obeťami nehody sa stali dievča narodené v roku 2011 a chlapec narodený v roku 2008. Podľa polície pravdepodobne kráčali oproti idúcemu vozidlu.