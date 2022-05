Muža nahneval susedov papagáj; zlosť si vybil na jeho majiteľovi

Partizánske 16. mája (TASR) - Trest odňatia slobody vo výmere päť mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 16 mesiacov uložila v pondelok sudkyňa Okresného súdu (OS) Partizánske 62-ročnému mužovi, ktorý mal napadnúť svojho suseda a vyhrážať sa mu pre papagája. Muž sa vzdal práva podať odpor proti trestnému rozkazu. TASR o tom v pondelok informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



K incidentu došlo 13. mája na terase pohostinstva pri futbalovom ihrisku v obci pri Partizánskom. Muža policajti obvinili z prečinov nebezpečného vyhrážania sa a výtržníctva. Prokurátorka na neho podala obžalobu v takzvanom superrýchlom konaní. "Obvinený pod vplyvom alkoholu a bez udania dôvodu udrel päsťou do temena hlavy svojho suseda, pri tom ho poškriabal na pravej ruke v oblasti predlaktia a následne ho kopol do pravého lýtka. Po tom, ako ich od seba oddelila iná osoba, muž opakovane susedovi povedal, že ho zabije," opísal Tarabus.



"Poškodený si kúpil papagája a keď sa mu chce pískať, tak mu on od rána do večera vypiskuje. Tým sa nedá poriadne otvoriť ani okno," vysvetlil obvinený počas výsluchu s tým, že toto konanie prekáža aj ďalším susedom. "Boli sme sa sťažovať aj u starostu, volali sme aj políciu, boli ich upozorniť, dva dni boli ticho, ale potom to začalo znova."



Obvinený tiež povedal, že po susedovi vybehol, ale nechcel ho udrieť, ruka mu vyletela. "Mňa to veľmi mrzí a nemyslel som to tak, ak som to nechtiac povedal," uzavrel k vyhrážkam.