Ženu obvinenú z vraždy vlastného syna chce prokurátor stíhať väzobne

Prešov/Spišská Belá 27. júna (TASR) - Ženu z obce Lendak, ktorá je obvinená z vraždy vlastného syna, navrhol prokurátor stíhať väzobne. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Obvinená M. G. sa ešte v utorok (24. 6.) sama udala na policajnom oddelení v Spišskej Belej a telo dieťaťa podľa polície priniesla so sebou v aute.



„Vo štvrtok (26. 6.) bol zo strany prokurátora podaný sudcovi pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov návrh na vzatie obvinenej M. G. do väzby,“ potvrdil Sovič. Vyšetrovateľ ženu obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy na chránenej osobe.



Sudca zatiaľ o väzbe pre obvinenú nerozhodol. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová. „Súd, vzhľadom na zdravotný stav obvinenej, ktorú je potrebné v trestnom konaní pred súdom vypočuť, a celkovú citlivosť veci, informácie v neverejnej fáze trestného konania neposkytne, s výnimkou výroku rozhodnutia súdu o návrhu krajského prokurátora na väzobné stíhanie obvinenej,“ uviedla.