Súdy: Zvolenie nových členov predstavenstva letiska Poprad je platné

Bratislava 21. júna (TASR) - Odvolanie pôvodných a zvolenie nových členov predstavenstva Letiska Poprad-Tatry, a. s., je platné až do rozhodnutia súdu v spore. Najvyšší súd (NS) SR v máji odmietol dovolanie v prípade neodkladného opatrenia na odklad účinnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia letiska o odvolaní vtedajších členov predstavenstva. TASR informácie poskytla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia predtým zamietol okresný i krajský súd. Krajský súd zdôraznil, že až do rozhodnutia súdu v konaní o určenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia sa tieto považujú za platné, a teda je platné odvolanie pôvodných a zvolenie nových členov predstavenstva letiska, pripomenula Važanová.



Dovolanie žalobcov Najvyšší súd SR odmietol ako procesne neprípustné, teda bez toho, aby sa vyjadril k jeho vecnej správnosti, priblížila hovorkyňa. V spore o neplatnosť uznesení aktuálne rozhoduje popradský okresný súd.



Letisko doterajšie rozhodnutia súdov privítalo. V stanovisku pre TASR pripomenulo, že všetci jeho akcionári - ministerstvo dopravy, mestá Poprad a Vysoké Tatry - odvolali predstavenstvo po preverení situácie, keď väčšina zamestnancov podala výpovede a vyjadrila nespokojnosť s jeho vtedajším šéfom Petrom Dujavom.



"Pri nedobrovoľnom odchode z funkcie oznámil zamestnancom, že on sa nelúči a za mesiac je späť v spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a. s. V tomto duchu aj neúnavne koná a na naplnenie svojich slov neváha využívať aj procesný úkon - žalobu," doplnilo letisko v stanovisku.



Právny zástupca odvolaných členov predstavenstva Marián Maholányi pre TASR avizoval, že proti uzneseniu Najvyššieho súdu SR zvažujú podanie ústavnej sťažnosti. Poukázali na to, že návrh mal za cieľ hlavne zabrániť škodám, ktoré hrozia pre zlé hospodárenie nového vedenia, ktoré si vyžiadalo zvýšenie základného imania o 1,2 milióna eur. To sa nemuselo podľa nich stať, keby súd vyhovel návrhu na neodkladné opatrenie.



Samotný Dujava reagoval, že konal vždy v najlepšom záujme letiska a upozornil napríklad na viacero nevýhodných predajov. Podanie žaloby odôvodňuje podozrením, že účelom odvolania bolo získanie kontroly nad spoločnosťou s cieľom ju poškodiť. Má za to, že súdnymi konaniami čiastočne zabránil možnému prepúšťaniu zamestnancov. "Nikdy som sa nestaval do pozície neodvolateľného vládcu spoločnosti, svoje poslanie som bral s pokorou a vždy som bol a stále som lojálny spoločnosti a ochrane verejných zdrojov," doplnil.



Odchod Dujavu z funkcie požadovali desiatky zamestnancov letiska a v vlani v lete podali hromadnú výpoveď. Bývalé vedenie vrátane riaditeľa akcionári napokon v septembri odvolali. Dočasne funkciu predsedu predstavenstva a riaditeľa vykonáva Martin Rakovský, ktorý pred časom upozornil na zlú ekonomickú kondíciu spoločnosti.