Bratislava 13. februára (TASR) – Súkromná Vysoká škola manažmentu v Trenčíne by mala zmeniť názov na Vysoká škola manažmentu. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Zmenu názvu súkromnej vysokej školy schvaľuje vláda na návrh ministerstva školstva. Ministerstvo školstva predloží vláde návrh do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti súkromnej vysokej školy o zmenu názvu," vyplýva z materiálu. Žiadosť o zmenu podala súkromná vysoká škola 17. januára.



Z materiálu vyplýva, že dôvodom zmeny názvu je rozšírenie rozsahu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania aj mimo trenčianskeho regiónu a Slovenska prostredníctvom inovatívnych foriem a metód vzdelávania.



Vysoká škola manažmentu v Trenčíne bola zriadená ako prvá neštátna vysoká škola k 1. decembru 1999. Od 1. apríla 2002 sa transformovala na súkromnú vysokú školu.