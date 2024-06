Súkromná základná škola v Lučenci bude opäť fungovať ako nový subjekt

Lučenec 18. júna (TASR) - Súkromná základná škola (SZŠ) v Lučenci, ktorú vlani v októbri vyradili zo siete škôl a školských zariadení, bude od septembra fungovať ako nový subjekt. Rezort školstva v roku 2023 rozhodol o zrušení školy na základe návrhu školskej inšpekcie, SZŠ krok hodnotila ako neadekvátny.



Opätovné fungovanie SZŠ v Lučenci pre TASR potvrdilo vedenie školy i rezort školstva. "Bolo vydané rozhodnutie o podmienečnom zaradení novej školy s tým, že bude vykonateľné až keď zriaďovateľ predloží doklad o zabezpečení priestorov," skonštatoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



Vznik SZŠ ako nového subjektu potvrdilo aj vedenie školy, vzdelávací proces má odštartovať od nasledujúceho školského roka. "Nejde o opätovné zaradenie, ale o zaradenie novej školy. Dúfame, že čo najviac žiakov sa podarí prijať k septembru a sme pripravení prijímať ďalších žiakov aj počas celého školského roka," uviedla pre TASR riaditeľka školy Mária Pálešová.



Ministerstvo školstva rozhodlo o vyradení SZŠ na Gemerskej ceste Lučenci zo siete škôl a školských zariadení k 31. októbru 2023 na základe návrhu školskej inšpekcie. Tá mala nedostatky na súkromnej škole zistiť pri kontrolách na prelome novembra a decembra 2022. Problémom bolo spoločné vzdelávanie žiakov šiesteho ročníka základnej školy a žiakov prímy osemročného gymnázia. Inšpekcia škole uložila prijať opatrenia na odstránenie stavu, pri následnej kontrole jej mal byť zamedzený vstup do priestorov školy, čo vyhodnotila ako marenie výkonu.



Zrušenie SZŠ v Lučenci sa dotklo približne 150 žiakov, škola rozhodnutie ministerstva a postup inšpekcie označila za zmätočný a neadekvátny a odmietala, že by bol inšpekcii zamedzený vstup do jej priestorov. Rezort školstva opakovane žiadala o opätovné zaradenie do siete škôl a školských zariadení.