Súkromná zubná ambulancia v Leviciach poskytuje aj zubnú pohotovosť

Levice 14. septembra (TASR) – Pacienti s urgentnou bolesťou zubov v Leviciach už nemusia cestovať desiatky kilometrov na najbližšiu zubnú pohotovosť do Nitry. Od začiatku septembra funguje v priestoroch nemocnice Agel Levice novootvorená zubná ambulancia, ktorá poskytuje prvú pomoc v tejto oblasti.



"Vedeli sme, že v Levickom okrese je nedostatok zubných lekárov a najbližšia zubná pohotovosť je až v krajskom meste. Sme súkromná zubná ambulancia, ale nahrádzame aj lekársku službu prvej pomoci," povedala lekárka Monika Mesárošová o dôvodoch rozhodnutia vyjsť v ústrety pacientom a ošetrovať aj akútne stavy.



Pacienti nájdu zubnú ambulanciu na prízemí v poliklinike, v priestoroch bývalej zubnej pohotovosti. V rámci ordinačných hodín ambulancie majú na ošetrenie akútnych pacientov vyhradený čas od 16. do 20. hodiny každý deň v týždni okrem stredy. "Zatiaľ pracujeme dvaja lekári, ale plánujeme pribrať ďalšieho kolegu, aby sme zvládli ošetriť všetkých pacientov, ktorí k nám prídu," potvrdila Mesárošová. Ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami, takže zákrok si pacient musí uhradiť sám.