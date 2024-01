Súkromné ambulancie v nemocnici v Považskej Bystrici sú bez spojenia

Považská Bystrica 16. januára (TASR) - Asi tri desiatky súkromných ambulancií v Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici sú už od minulého týždňa bez telefonického spojenia. Dôvodom je chyba na analógovej ústredni, na ktorú sú pripojené súkromné ambulancie, ale aj lekáreň či iné súkromné prevádzky v nemocnici. Informoval o tom vedúci výpočtového oddelenia nemocnice Tibor Lachký.



"V nemocnici máme od roku 2020 novú digitálnu telefónnu ústredňu. Súkromníci, ktorí sú v nemocnici v prenájme, sú napojení na analógovú ústredňu. Na nej úplne ´odišla´ elektronika, museli sme objednať úplne novú ústredňu," priblížil Lachký s tým, že výmena ústredne bude trvať dva až tri týždne.



Podľa súkromnej pediatričky Taťjany Žikavskej problém majú nielen pacienti, ktorí nemôžu s lekármi komunikovať, ale aj samotní lekári. Nemajú možnosť telefonicky konzultovať problémy s odbornými lekármi.



"Všetko musíme riešiť mobilnými telefónmi, s pacientmi komunikujem prostredníctvom elektronickej pošty. Niektorí pacienti sú nervózni, obviňujú nás, že zámerne nedvíhame telefóny. Mrzí nás to, no nie je to naša chyba, ani chyba vedenia nemocnice. Je to skrátka porucha systému," zdôraznila lekárka s tým, že výpadok spojenia nie je príjemný, no ak niekto chce, tak si kontakt s lekárom nájde.