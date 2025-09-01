< sekcia Regióny
Súkromnú škôlku EBG v Žiari nad Hronom otvoria neskôr, ako plánovali
Autor TASR
Žiar nad Hronom 1. septembra (TASR) - Novú súkromnú materskú školu EBG otvoria v Žiari nad Hronom neskôr, ako jej zriaďovateľ pôvodne plánoval. Marek Nikel zo spoločnosti Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť so sídlom v Závadke nad Hronom pre TASR uviedol, že prvých žiakov chcú privítať od januára budúceho roka.
„Pôvodne plánované otvorenie školy od 1. septembra 2025 sa pre krátkosť času na nábor detí posúva a plné otvorenie je teraz naplánované na 1. septembra 2026,“ poznamenal Nikel s tým, že škola nedávno získala všetky potrebné povolenia.
Kapacity školy sú podľa jeho slov pripravené pojať celkovo 55 detí rozdelených do troch tried. „Avšak už od januára 2026 škola ponúkne svoje priestory rodičom aspoň v kapacite jednej skupiny,“ priblížil Nikel s tým, že podrobnejšie informácie o zápise a ďalších krokoch budú včas zverejnené na webovej stránke školy a dostupné na mieste.
Ako dodal, táto možnosť je určená najmä pre rodičov, ktorých deti sa nepodarilo umiestniť v súčasných materských školách v tomto roku, alebo pre tých, ktorých deti dosiahnu vek dvoch rokov až po septembri 2025.
Škola avizuje, že bude ponúkať kvalitné vzdelávacie programy a starostlivosť v rodinnej a podnetnej atmosfére. Nikel už pred časom uviedol, že nová súkromná materská škola bude dopĺňať učebný plán, ciele a zameranie Základnej školy na Ul. Dr. Janského, keďže sa nachádza v jednom areáli. Okrem toho bude slúžiť aj ako miesto pre prax žiakov Súkromnej pedagogickej školy EBG, ktorú spoločnosť v meste prevádzkuje.
„Naším hlavným cieľom je poskytovať kvalitnú jazykovú prípravu, zoznamovať deti s prírodnými vedami a rozvíjať ich technické myslenie. Veríme, že tieto oblasti sú kľúčové pre moderné vzdelávanie a prispievajú k celkovému rozvoju dieťaťa,“ uviedol Nikel.
