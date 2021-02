Súkromný investor buduje na Šípku v Partizánskom bytový dom

Partizánske 14. februára (TASR) - Nové nájomné bývanie pribudne ešte v tomto roku v Partizánskom. Bytový dom buduje súkromný investor na sídlisku Šípok, s výstavbou ďalšieho chce začať rovnako v tomto roku. Samospráva zároveň podporí i individuálnu bytovú výstavbu, informoval primátor Jozef Božik.



Bytový dom na Šípku bude mať štyri jednoizbové, 14 dvojizbových a šesť trojizbových bytov. Druhý dom bude mať rovnakú dispozíciu. "Bytový dom je súkromný a investor ho buduje ako nájomný. Ak by sa mesto náhodou rozhodlo po dokončení a skolaudovaní bytový dom odkúpiť, stali by sa mestskými nájomnými bytmi," uviedol Božik.



Samospráva podľa neho plánuje podporiť i výstavbu rodinných domov, rovnako sa snaží byť nápomocná pri vytváraní podmienok pre investičný rozvoj v podobe výstavby rodinných domov v rurálnych mestských častiach. "V procese rokovaní je aj príprava zmeny územného plánu v kontexte výstavby ďalších približne 150 bytov a desiatok rodinných domov pri sídlisku Šípok o rozlohe piatich hektárov. Investorom by mal byť majiteľ pozemku," dodal Božik.