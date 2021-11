Súkromný investor buduje v Partizánskom ďalší bytový dom

Partizánske 1. novembra (TASR) - Súkromný investor buduje na partizánskom sídlisku Šípok ďalší bytový dom. Prvý už spoločnosť z Kanianky (okres Prievidza) dokončila a má svojich nájomníkov, do svojho vlastníctva ho plánuje odkúpiť mesto. Nové nájomné bývanie pribudlo v meste po niekoľkých rokoch.



"V meste Partizánske od roku 1998 nebol postavený žiaden bytový dom na zelenej lúke. Mesto postavilo prvý a posledný bytový dom v rovnakom roku. Všetky ostatné investície sa týkali reprofilizácie nebytových priestorov na bytové. Napríklad dvoch internátov na Februárovej ulici," spomenul primátor Jozef Božik.



Samospráve sa podľa neho po niekoľkých rokoch podarilo nájsť investora, ktorý prejavil záujem zúčastniť sa na verejnej súťaži s cieľom reálne napĺňať územný plán mestskej časti Šípok. "Našli sme investora, ktorý postavil bytový dom a mesto dostalo šancu odkúpiť ho. Naším cieľom je aj týmto spôsobom prispieť k riešeniu bytovej politiky a podporiť tých, ktorí majú záujem o nájomné bývanie v Partizánskom," skonštatoval.



Investorský zámer sa podľa Božika napĺňa ďalej a vedľa bytového domu, kde už bývajú nájomníci, ktorí si tento mesiac prevzali kľúče, vyrastá nový bytový dom.



Možnosti bývania v meste zabezpečia i ďalšie projekty súkromných investorov, a to najmä v oblasti rodinných domov. "Od roku 2011 k dnešku pribudlo alebo je v štádiu príprav viac ako 300 rodinných domov, čo je pozitívna správa pre tých, ktorí sa chcú v Partizánskom usadiť. Viem o viacerých, ktorí prišli z okolitých a dokonca i vzdialenejších obcí a rozhodli sa tu bývať. To nám potom pomôže riešiť aj demografiu," dodal primátor.



Dokončený bytový dom s 24 bytmi plánuje samospráva odkúpiť v budúcom roku, využiť na to chce dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Náklady na bytový dom predstavujú 1.305.841,68 eura, cena technickej vybavenosti je 210.878,68 eura.