Súkromný investor plánuje v Liptovskom Mikuláši výstavbu bytoviek

Liptovský Mikuláš 11. februára (TASR) - Súkromný investor plánuje v Liptovskom Mikuláši výstavbu troch bytových domov. Celkové predpokladané náklady sú asi 11.250.000 eur. Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovať polyfunkčný obytný komplex Palúdzka - Bulvár situovaný v Liptovskom Mikuláši v mestskej časti Palúdzka. Dôvodom je záujem o nové byty v riešenej lokalite a širšom okolí. Uviedla to spoločnosť SUKUPCAK so sídlom v Žiline v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



"Plánovaná je výstavba troch samostatných bytových domov so 72 bytmi s podlahovou plochou 9790 štvorcových metrov a 128 parkovacích miest. Dotknuté územie je súčasťou funkčnej plochy urečenej podľa územného plánu mesta Liptovský Mikuláš k funkcii bytovej výstavby a k výstavbe zóny rodinných domov," uviedla firma.



Výstavba sa má realizovať na pozemku, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný s náletovou zeleňou. Podľa investora výstavbou polyfunkčného obytného komplexu dôjde k rozvoju danej lokality a k urbanistickému a architektonickému zhodnoteniu územia.