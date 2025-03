Súkromný investor plánuje v obci Stožok vybudovať desať bytových domov

Stožok 28. marca (TASR) - V obci Stožok v Detvianskom okrese plánuje súkromný investor vybudovať bytové domy. Pôvodne ich malo byť 11, po zisťovacom konaní sa však ich počet znížil na desať. TASR o tom informovala starostka obce Darina Petrincová s tým, že by tak mohlo vzniknúť približne 170 bytov.



Dodala, že vyrásť by mali medzi futbalovým ihriskom a súčasnými nájomnými bytovkami. Tvrdí, že bytové domy nepatria na dedinu, a preto aj odmietala ďalšiu výstavbu nájomných bytov. Spomenula, že tento zámer sa v obci stretol s rôznymi názormi. „Občania spísali petíciu, v ktorej uviedli problémy, ktoré obec najviac trápia. Sú to nedostatok vody, nízka kapacita čističky a miestne komunikácie,“ objasnila.



Zároveň poukázala na to, že súčasná prístupová cesta do obce je len jedna. Nevidí východisko, ako by vyriešila novú, ktorá by odbremenila cestu tretej triedy stredom obce a Psovskú ulici. Nová cesta, ktorú navrhuje, má približne 3,5 až štyri kilometre. „Nie je to však v silách investora vybudovať ju a obec nemá právo nariadiť mu to. Určite sa však bude snažiť získať výhody pre obec,“ vysvetlila. Ako ďalej uviedla, investor má záujem participovať na posilnení vodných zdrojov pre obec a na rozšírení čističky. Čo sa týka parkovania, pri plánovaných bytových domoch by malo byť 238 vonkajších parkovacích miest.



Pripustila, že ľudia jej veľakrát vyčítajú, že povoľuje výstavbu a infraštruktúra nestačí. „Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok a vybudovaní dostatočných vodných zdrojov, rozšírení čističky obec nemá právo nevydať stavebné rozhodnutie na bytové domy,“ ukončila. V súčasnosti má Stožok takmer 1200 obyvateľov.



Obyvateľka Stožka Katarína Odalošová pre TASR povedala, že petíciu s ďalšími občanmi spísali, pretože s výstavbou bytoviek pre kritickú infraštruktúru nesúhlasia. „Nových ľudí by bolo vyše 700 a to je problém. Nemáme bezpečné cesty ani chodníky, veľa ciest je len prašných. Kapacita škôlky nie je dostatočná,“ zhrnula s tým, že chýba aj kanalizácia. „Investor má síce záujem participovať na posilnení vodných zdrojov, pre nové byty to však aj musí urobiť, pre nás to nebude,“ uzavrela.