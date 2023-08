Investor plánuje v Partizánskom vybudovať komplex bytových domov

Partizánske 10. augusta (TASR) - Súkromný investor plánuje pri sídlisku Šípok v Partizánskom vybudovať komplex bytových domov s polyfunkciou. Súčasťou objektov budú i garáže, vonkajšie parkovacie plochy a oddychové zóny.



Komplex sa bude skladať z troch bytových domov rovnakých parametrov so šiestimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, priblížil investor Daniel Andráš & Biopurus v zámere, ktorý predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Medzi bytovými domami navrhla spoločnosť oddychové zóny – vnútrobloky, ktoré budú slúžiť výlučne pre obyvateľov bytov, rovnako tak plánuje vybudovať vodnú plochu, prevádzky služieb, ako i stromovú aleju od rieky Nitra. Z južnej strany komplexu plánuje investor postaviť 70 murovaných garáží.



Komplex plánuje spoločnosť vybudovať mimo zastavaného územia mesta, západne od sídliska Šípok, a to na pozemkoch vo svojom vlastníctve, vlastníctve mesta, Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátu a realitnej firmy.



"Predmetom investičného zámeru v súlade s územným plánom mesta Partizánske je vytvoriť zónu bytových domov prepojených so službami slúžiacimi pre predmetnú lokalitu a zároveň naviazať na pôvodnú technickú infraštruktúru," ozrejmil investor.



Zámerom spoločnosť podľa jej vyjadrenia sleduje i podporu rozvoja územia okolo rieky Nitra, prepojenie obyvateľov plánovanej obytnej zóny so sídliskom Šípok, pričom chce do mesta priniesť kultúru bývania na úrovni stredného a vyššieho štandardu. "Celková koncepcia a urbanizmus plánovanej obytnej zóny, ako aj umiestnenie bytových domov, služieb a garáží vychádza z daností územia a ochranných pásiem už existujúcich sietí," skonštatoval investor.



Celkové náklady na realizáciu zámeru investor v dokumentoch neuviedol. S výstavbou má ambíciu začať v budúcom roku, dokončiť ju o dva roky neskôr.