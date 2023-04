Šumiac robí zbierku na novú saunu, chce oživiť vyše storočnú tradíciu

Šumiac 5. apríla (TASR) – Prvú parnú saunu na našom území postavil v horehronskej obci Šumiac Michal Demo, ktorá dnes po rekonštrukcii slúži ako malé múzeum pod názvom Demova kupieľka. Obec chce nadviazať na svoju vyše storočnú tradíciu saunovania a s pomocou Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie sa rozhodla v dedine postaviť novú funkčnú saunu. Na jej stavbu robí verejnú zbierku.



"Realizovať verejnú finančnú zbierku na portáli Donio sme sa rozhodli najmä preto, aby sme do procesu stavby zapojili od začiatku širokú verejnosť. Nielen ako pozorovateľa, ale aj ako aktívnu súčasť budovania zaujímavého nového produktu v obci. Zbierku zároveň vnímame ako dobrý spôsob prezentácie sauny verejnosti už počas jej tohtoročnej realizácie," konštatovala destinačná koordinátorka OOCR Región Horehronie Jarmila Oceľová.



Vyzbierané peniaze použijú na stavebný materiál, prácu remeselníkov, vnútorný a vonkajší náter, piecku, kaďu a ostatné saunovacie doplnky. Na celú stavbu obec potrebuje 14.000 eur. Šumiačania sa spolu s OOCR plánujú uchádzať aj o verejné granty.



Podľa Oceľovej nová sauna bude stáť len niekoľko metrov nad pôvodnou, pri potoku, ktorý vyviera pod Kráľovou hoľou. Postavia ju z lokálnych zdrojov dreva na kamenných základoch. Pozostávať má z dvoch miestností - saunovacej a oddychovej. Návštevníci sa po saunovaní budú môcť ochladiť v drevenej kadi alebo priamo vo vodách lesného potoka.



"Do verejnej zbierky sa zapojili aj miestni obyvatelia, ktorí prispeli rôznymi odmenami. Tie si môžu vybrať prispievatelia na stavbu sauny v rôznych cenových hladinách. Získajú takto výrobky miestneho remeselníka, ale aj nevšedné zážitky, ako obliekanie do kroja či jazdu na voze," zdôraznila starostka obce Jarmila Gordanová.