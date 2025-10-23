< sekcia Regióny
Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Cieľom projektu cyklotrás je vytvoriť bezpečné a ekologické spojenie medzi mestom, pracovnými zónami a okolím.
Autor TASR
Šurany 23. októbra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo mesta Šurany v stredu (22. 10.) schválilo memorandum o spolupráci so spoločnosťou MH Invest na príprave a realizácii projektu bezpečného cyklistického prepojenia medzi priemyselným parkom Šurany Industrial Park, mestom Šurany a mestskou časťou Nitriansky Hrádok. Vybudovanie a previazanie cyklotrás je jedným z benefitov, ktoré so sebou prináša strategická investícia Šurany Industrial Park, skonštatovali poslanci.
Cieľom projektu cyklotrás je vytvoriť bezpečné a ekologické spojenie medzi mestom, pracovnými zónami a okolím. Signatári memoranda sa v rámci pripravovaného projektu zaviazali vzájomne podporovať, komunikovať a koordinovať práce počas celej prípravy a realizácie projektu až po jeho kolaudáciu.
Spoločnosť MH Invest je v súvislosti s prípravou a následnou realizáciou projektu cyklotrás pripravená zabezpečiť všetky nevyhnutné inžinierske, technické, dokumentačné a stavebné práce, potvrdila spoločnosť. Zároveň zabezpečí vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, pripraví podklady a dokumentáciu potrebnú pre proces posúdenia vplyvov projektu na životné prostredie (EIA).
V memorande sa zaviazala vynaložiť maximálne úsilie pre riadne vyrovnanie nevyhnutných pozemkov pod pripravovanou cyklotrasou a zabezpečiť vypracovanie potrebnej dokumentácie pre všetky fázy povoľovacích konaní, vrátane prerokovaní s príslušnými orgánmi a dotknutými subjektmi v zmysle príslušných právnych predpisov.
Mesto Šurany schválením memoranda potvrdilo záujem zabezpečiť maximálnu súčinnosť pri povoľovacích konaniach v kompetencii samosprávy, s ohľadom na dodržanie zákonných podmienok, lehôt a postupov pre úspešnú realizáciu cyklotrás. Projekt nepočíta s finančnou podporou mesta Šurany.
Cieľom projektu cyklotrás je vytvoriť bezpečné a ekologické spojenie medzi mestom, pracovnými zónami a okolím. Signatári memoranda sa v rámci pripravovaného projektu zaviazali vzájomne podporovať, komunikovať a koordinovať práce počas celej prípravy a realizácie projektu až po jeho kolaudáciu.
Spoločnosť MH Invest je v súvislosti s prípravou a následnou realizáciou projektu cyklotrás pripravená zabezpečiť všetky nevyhnutné inžinierske, technické, dokumentačné a stavebné práce, potvrdila spoločnosť. Zároveň zabezpečí vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, pripraví podklady a dokumentáciu potrebnú pre proces posúdenia vplyvov projektu na životné prostredie (EIA).
V memorande sa zaviazala vynaložiť maximálne úsilie pre riadne vyrovnanie nevyhnutných pozemkov pod pripravovanou cyklotrasou a zabezpečiť vypracovanie potrebnej dokumentácie pre všetky fázy povoľovacích konaní, vrátane prerokovaní s príslušnými orgánmi a dotknutými subjektmi v zmysle príslušných právnych predpisov.
Mesto Šurany schválením memoranda potvrdilo záujem zabezpečiť maximálnu súčinnosť pri povoľovacích konaniach v kompetencii samosprávy, s ohľadom na dodržanie zákonných podmienok, lehôt a postupov pre úspešnú realizáciu cyklotrás. Projekt nepočíta s finančnou podporou mesta Šurany.